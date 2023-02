¿Quién es elegible para el crédito fiscal premium?

De acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, para ser elegible para el crédito fiscal premium, es necesario cumplir con cuatro requisitos indispensables: tener un ingreso familiar que se encuentre en un rango determinado; no realizar una declaración de impuestos individual (en caso de que el contribuyente esté casado); no ser dependiente de otra persona y, por último, reunir otros requisitos adicionales.

Entre estos se encuentran: contar con una cobertura médica proveniente del mercado de seguros y que la cuota de la prima que no es cubierta por los pagos anticipados del crédito sea saldada en la fecha correspondiente. Además, el contribuyente tendrá la obligación de comprobar que no le es posible contar con una cobertura médica y que no es elegible para recibir ayuda de un programa como Medicaid, Medicare, CHIP o TRICARE.