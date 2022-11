Todo lo que debes saber sobre las elecciones en EEUU

Una vez ingresando al portal de Vote lo único que debes hacer es buscar tu estado e ingresar tu dirección y así el medio citado te dirá a qué centro de votación te toca acudir, respecto a la hora en que puedes acudir, te contamos que la mayoría de ellos operan de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. (hora local).

Aunque cabe señalar que hay lugares donde las horas de apertura y cierre varían según el condado, por lo que se recomienda estar al pendiente de los horarios para poder acudir a realizar la votación. Esto fue proporcionada por el portal de Vote citado anteriormente, también se cuenta con información de The Associated Press y Us As. Archivado como: ¿Cómo saber dónde votar?