Las elecciones intermedias en EEUU están a punto de llevarse a cabo.

Revelan qué hay en juego en medio de las elecciones de mitad de mandato.

¿Qué pasaría si gana un representante republicano?

Elecciones mitad mandato EEUU. Los demócratas han tenido la mayoría en las dos cámaras del Congreso y la presidencia de Estados Unidos durante los últimos dos años, pero podrían no tener un poder tan consolidado por mucho más tiempo, informó la agencia de noticias de The Associated Press.

Los republicanos son favoritos para ganar la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato del 8 de noviembre, impulsados por la frustración de los electores con la situación económica y por las ventajas del proceso de redistribución de distritos que se lleva a cabo cada 10 años.

¿Qué hay en juego en elecciones de mitad de mandato de EEUU?

Pero los demócratas luchan por conservar la posición que tienen, haciendo campaña sobre la conservación del acceso al aborto y otros temas. El panorama es menos claro en el Senado, donde los republicanos intentarán recuperar el control, según lo compartió la agencia de noticias de AP.

Varias de las contiendas en estados cruciales sin clara inclinación política están muy apretadas, ante lo cual el líder republicano en la cámara alta, Mitch McConnell, declaró que las probabilidades de que su partido obtenga una mayoría son apenas del 50%. A continuación presentamos un vistazo en torno al control del Congreso y qué sucederá si los republicanos obtienen una mayoría en cualquiera de las cámaras durante las elecciones.