¿Se me permite entregar la boleta de alguien más?

En la mayoría de los estados, la respuesta es sí

Puede haber restricciones

Elecciones 2022 en Estados Unidos. ¿Se me permite entregar la boleta de alguien más? En la mayoría de los estados, la respuesta es sí, pero puede haber restricciones. Por ejemplo, algunos estados, como Arizona, sólo permiten que los cuidadores, familiares o miembros del hogar depositen la papeleta de otra persona. Otros estados, como California, permiten que la papeleta sea depositada por cualquier persona elegida por el votante siempre y cuando no reciba un pago por las papeletas que recolecte.

De acuerdo con información de The Associated Press, Algunos estados requieren que personas designadas firmen un documento que confirme que tienen la autoridad para depositar la papeleta de alguien más. Unos pocos estados prohíben explícitamente depositar la papeleta de alguien más. Otros no tienen ninguna ley sobre la recolección de papeletas.

Elecciones 2022: Más de la mitad de los estados tienen leyes que permiten explícitamente a un tercero entregar una papeleta llenada

Elecciones 2022: En total, más de la mitad de los estados tienen leyes que permiten explícitamente a un tercero entregar una papeleta llenada, según un recuento de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Las leyes que permiten la recolección de papeletas están diseñadas para hacer que el votar sea más conveniente, y para que puedan hacerlo las personas que no pueden desplazarse o entregar una papeleta por sí mismas.

Los grupos políticos y las campañas de ambos partidos han realizado programas de recolección de papeletas con el objetivo de incrementar la participación y ayudar a electores mayores, confinados en su casa, discapacitados o rurales a enviar sus papeletas de regreso (Archivado como: Elecciones 2022 EEUU: ¿se me permite entregar la boleta de alguien más?).