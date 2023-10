¿Qué le hizo Eleazar Gómez a Tefi Valenzuela?

Cabe destacar que no era la primera vez que el joven era señalado por haber agredido a alguna de sus parejas.

También, una ex pareja del joven, de nombre Vanessa López, reveló que vivió una relación llena de agresiones físicas y verbales.

Tefi Valenzuela se expuso a perder su vida

Recientemente, durante su participación en el reality Hotel VIP, Tefi Valenzuela confesó que se expuso a perder su vida tras lo ocurrido con Eleazar Gómez.

«En el 2020 sufrí un episodio de violencia familiar que se hizo muy mediático», recordó la artista peruana.

A continuación, comentó que a pesar de que su entonces novio tenía antecedentes de violencia, ella decidió hacer caso omiso.

«Yo no quise ver, no quise creer y pues me expuse estando con él a perder mi vida», dijo Stephanie, que aún tendría más por compartir.