Eleazar Gómez y su pasado con integrante de La Casa de los Famosos

En la platica Tefi se mostraba visiblemente vulnerable y contaba a sus amigas un poco de su proceso emocional: “Entendí que esta persona no era para mi, me estaba haciendo mucho daño, sentí como que me liberé”, “Tengo que dejar ya ir esto, ya no existe para mi”, expresó mientras lloraba la cantante de Perú en referencia a su “tormentosa” relación con Eleazar Gómez.

¿Porqué lo mandó a la cárcel?

“El martes 3 de noviembre me acaba de pedir la mano en la noche, de sorpresa en un restaurante. Poco rato después, otra vez empezó con sus cambios de humor y empezó a tratarme mal. Entonces yo me molesté y le dije, ‘para mí no tiene ningún valor ni sentido que tú me pidas la mano, si me vas a volver a tratar mal’”. En seguida, Tefi le devolvió el anillo y después de eso se vino una acalorada discusión, la cual terminó en violencia física.

Afortunadamente, la joven pudo escapar y pidió ayuda a sus vecinos, quienes de inmediato la auxiliaron y llamaron a las autoridades pertinentes. Fue la propia cantante peruana quien decidiera levantar cargos contra su pareja, logrando que Eleazar pasara aproximadamente cuatro meses dentro de prisión en 2020. Finalmente el actor salió del reclusorio con tres años de libertad condicional, una reparación económica por los daños, asistencia a terapia y una disculpa pública para Tefi Valenzuela, según Milenio.

Da click aquí para ver la reparación de daños que realizó Eleazar Gómez: https://www.youtube.com/watch?v=x-eqpv5pVmY