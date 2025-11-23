Elche frena al Madrid en un duelo dramático

El Real Madrid empató 2-2 ante el Elche en un partido dramático que marcó su tercer encuentro sin ganar y le costó el liderato.

El Real Madrid sumó su tercer partido consecutivo sin ganar tras un 2-2 sufrido ante el Elche en el Martínez Valero.

El equipo de Xabi Alonso perdió además el liderato de LaLiga en favor del Barcelona y prolongó unas sensaciones que siguen generando inquietud.

El Elche, ambicioso y agresivo, dejó escapar el triunfo en el tramo final, pero firmó un partido que puso contra las cuerdas al cuadro blanco.

Elche domina el ritmo y golpea primero

El partido inició con un Madrid incómodo, sometido por un Elche que presionó arriba, discutió la posesión y atacó con convicción.

Courtois sostuvo al equipo en los primeros minutos, evitando un mano a mano ante André Silva al 17’ y desactivando otra acción peligrosa al 38’.

El Elche encontró espacios por dentro y por las bandas, especialmente con Germán Valera y Héctor Fort generando constantes rupturas.

El Madrid tuvo aproximaciones claras, casi todas nacidas desde la banda derecha con Trent Alexander-Arnold.

Mbappé dispuso de dos llegadas claras: una al 30’, donde se le escapó el control en el mano a mano, y otra al 33’, resuelta por un paradón de Iñaki Peña.

Aun así, el equipo madrileño nunca logró imponer autoridad.

El gol llegó en el segundo tiempo. Germán Valera tocó de tacón dentro del área y habilitó a Aleix Febas, quien definió en el mano a mano al minuto 52 para el 1-0 parcial.

Era un premio justo para un Elche que había sido más claro y más decidido.

Reacción blanca, empate y contragolpe del Elche

Xabi Alonso reaccionó de inmediato al gol recibido: ingresaron Vinicius, Camavinga y Valverde.

El equipo ganó metros, pero no precisión.

El Elche continuó cómodo en su plan, explotando transiciones y desajustes defensivos del Madrid.

El empate llegó al minuto 77, cuando Dean Huijsen cazó un balón suelto tras un saque de esquina y marcó el 1-1. Aun así, el Madrid carecía de control y el partido se abrió de forma abrupta.

Al minuto 85, Álvaro Rodríguez sorprendió con un potente disparo desde la frontal que venció a Courtois para el 2-1, desatando la euforia local.

El Madrid volvió a quedar expuesto y frágil ante un Elche que no renunciaba a atacar.

Bellingham salva al Madrid en un final caótico

Cuando el encuentro parecía sentenciado, el Real Madrid encontró el empate.

Mbappé asistió a Jude Bellingham al minuto 87, pero la jugada dejó polémica: Iñaki Peña recibió un golpe previo y terminó sangrando, aunque el tanto subió al marcador.

Xabi Alonso mandó al campo a Gonzalo para buscar el gol del triunfo, pero el Madrid chocó una y otra vez con la defensa local.

En el descuento, el Elche sufrió la expulsión de Chust por doble amarilla, aunque resistió los últimos ataques blancos.

La última ocasión fue para Gonzalo al 94’, llegando por milímetros a un centro de Camavinga que pudo cambiar la historia del partido. No lo logró, y el duelo terminó 2-2.

Para el Madrid, el empate agrava su momento: tres partidos sin ganar, pérdida del liderato y dudas crecientes.

El Elche, en cambio, se marcha con la sensación de haber competido de tú a tú ante un rival que nunca logró dominarlo.

