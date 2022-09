Reveló sus delitos y vínculos con personas del gobierno de México

Con una música norteña de fondo, un grupo armado detrás de el, y ‘El Cholo’ sentado frente a ellos es como se desarrollan los primeros segundos de la viral grabación. Carlos Enrique portaba una camisa tipo polo de un brillante color rojo.

“Mi nombre es Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo, originario de Guadalajara, Jalisco. Me encontré en el Distrito Federal con Omar García Harfuch para que me brindara apoyo, ya que ambos somos contras del CJNG. Me brindó el apoyo, nada más me dijo que ocupaba algo relevante para poder dejarse caer aquí en la ciudad con toda su gente o el apoyo que iba a mandar”, señaló. El Cholo video.