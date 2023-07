La separación solo empeoró las cosas, y el hombre se volvió más agresivo y amenazador hacia Sandra. Incluso recurrió a la violencia física, lo que llevó a Sandra a instalar cámaras de seguridad en su hogar para protegerse. A pesar de ello, la situación no mejoró, y Abet continuó hostigándola y amenazándola.

Sin embargo, su matrimonio no fue perfecto. Él tenía un temperamento empeorando y se mostraba violento con algunos vecinos y con Sandra. Los problemas económicos también afectaron su relación debido a sus fracasos empresariales. A pesar de los esfuerzos de Sandra por mantener unida a la familia, la situación se volvió insostenible, y decidieron separarse.

Desde joven, José Luis mostró una personalidad particular. Aunque cariñoso y solidario con su familia, era introvertido y tenía poco contacto social con otros. Se casó joven con su primer novia, pero la relación no duró mucho, y se divorciaron en buenos términos. Luego conoció a Sandra Boquete, de quien se enamoró y se casó en segundas nupcias. Tuvieron dos hijos y ambos trabajaban mucho para mantener a la familia.

El triple crimen de Valga

Fue entonces cuando el sujeto buscó la ayuda de un chamán, quien supuestamente tenía poderes para hacer daño a las personas. Pagó grandes sumas de dinero y pidió al chamán que haga daño a Sandra y su familia. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados, lo que lo llevó a asesinar brutalmente a Sandra, su ex suegra y su ex cuñada.

En el fatídico día del crimen, José Luis Abet esperó a Sandra en la puerta de su casa y la confrontó con una pistola. Luego de una discusión, disparó cuatro veces contra ella, matándola instantáneamente. Sus hijos presenciaron el asesinato y quedaron en estado de shock. Luego también asesinó a la madre y hermana de Sandra, antes de entregarse a la policía.