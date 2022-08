El tributo que realizó la hermana de Pablo Escobar a las víctimas del capo

Según El Heraldo , Luz María Escobar, la hermana menor de Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien fuera líder del Cártel de Medellín y quizás el primer narco conocido a nivel mundial, no estaba de acuerdo con el papel de su hermano en el crimen organizado, y tal fue su desagrado que incluso un día dedicó a dejar notas de perdón en las tumbas de las víctimas de su hermano mayor.

Pablo Escobar les reveló que era de la “mafia”

Pablo Escobar reveló a su familia que había preparado un testamento para ellos. Al escucharlo, su madre se enfadó y preguntó por qué hacía eso, por lo que lo cuestionó si era porque sufría de alguna enfermedad terminal. Escobar respondió que se debía porque estaba en la mafia. “Los que están en la mafia no mueren nunca de causa natural o enfermedad. Mueren por las balas”, dijo el narco a su familia, quienes no sabían lo que significaba la palabra, declaró Luz María para BBC. “Esa noche, mi madre y yo agarramos un diccionario y buscamos la palabra. Pero no aparecía”.

Según El Heraldo cuando se encontraba en “la cima”, Pablo Escobar llegó a ser considerado el séptimo hombre más rico del mundo, ya que con el Cártel de Medellín controlaba el 80 por ciento del comercio mundial de cocaína, que desbancaba a la marihuana como el principal narcótico de consumo, hecho que afectó a otros cárteles, principalmente a los mexicanos que están cerca del principal mercado de consumo, Estados Unidos.