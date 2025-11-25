Cómo está el tipo de cambio en México, Colombia y RD hoy
Publicado el 11/25/2025 a las 07:41
- El tipo de cambio en México, Colombia y República Dominicana se mantuvo estable.
- La estabilidad cambiaria importa porque define cuánto rinden las remesas enviadas desde EE. UU.
- En los próximos días, el mercado estará atento a la política monetaria en Estados Unidos.
La estabilidad del dólar de hoy ofrece un respiro a millones de familias latinas que dependen de las remesas enviadas desde Estados Unidos.
México, Colombia y República Dominicana cerraron la jornada con movimientos mínimos, lo que ayuda a mantener previsibilidad en gastos básicos y compromisos financieros.
¿Cómo está el tipo de cambio en México hoy?
Según los datos oficiales de este 25 de noviembre, el tipo de cambio de Banxico se ubicó en 18,4997 pesos por dólar.
En promedio nacional, los bancos compran el dólar en 18,0589 pesos y lo venden en 18,7581 pesos.
Este comportamiento estable refleja un mercado a la espera de nuevas señales de inflación y de política monetaria en Estados Unidos.
La baja volatilidad también responde a un flujo constante de remesas y a un contexto de riesgo global moderado.
A pesar de las presiones externas, los inversionistas mantienen una postura neutral hacia el peso mexicano, respaldada por tasas de interés aún elevadas y un entorno fiscal relativamente estable.
Opciones rápidas y seguras para enviar dinero: cómo aprovechar servicios como Wise
Para quienes viven en EE. UU. y envían dinero con frecuencia, la estabilidad en el tipo de cambio en México, Colombia y República Dominicana permite planear mejor cada envío.
Pero igual de importante es elegir la plataforma correcta. Las comisiones ocultas y los tipos de cambio inflados siguen siendo un problema para muchas familias.
Servicios como Wise ayudan a evitar esos costos extra y a enviar dinero de forma segura.
Conoce más sobre WISE
Aquí las características clave:
- Tipo de cambio real: Wise usa el tipo de cambio medio del mercado, sin aumentos ni recargos.
- Comisiones claras: Muestra el costo total desde el inicio, lo que ayuda a saber exactamente cuánto llegará.
- Velocidad: Las transferencias suelen llegar en minutos u horas, útil para cubrir emergencias o pagos urgentes.
- Transparencia total: Puedes ver el avance del envío en tiempo real y recibir notificaciones en cada paso.
- Ahorro anual: Para quienes mandan dinero varias veces al mes, pequeñas diferencias en tarifas pueden significar cientos de dólares más para la familia.
Para los hispanos en EE. UU., estos beneficios se traducen en algo simple: más dinero donde importa, mayor control del presupuesto y menos sorpresas en cada envío.
Cotización del dólar en Colombia
El Banco de la República reportó hoy una tasa promedio del mercado de 3.804,187 pesos por dólar.
- En operaciones minoristas, el dólar se compra alrededor de $3.730 y se vende cerca de $3.860.
La estabilidad del peso colombiano durante la jornada responde a un equilibrio entre la demanda de divisas y la expectativa de movimientos futuros en las tasas de interés internacionales.
El mercado se mantiene atento al comportamiento del petróleo, un factor que históricamente influye en la moneda local.
La falta de sobresaltos cambiarios refleja un apetito prudente de los inversionistas y un entorno sin noticias macroeconómicas relevantes que generen volatilidad.
Precio del dólar en República Dominicana: compra y venta oficiales
El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) publicó hoy la tasa oficial con un dólar en 62,3879 pesos a la compra y 62,9906 pesos a la venta.
La estabilidad en la cotización dominicana obedece a una combinación de moderada demanda de divisas y una política monetaria que continúa enfocada en controlar la inflación sin frenar el dinamismo económico.
Las expectativas de corto plazo siguen siendo favorables, con un mercado que opera sin grandes distorsiones y con un BCRD activo en monitoreo, pero sin necesidad de intervenciones fuertes.
Cómo impactan estos movimientos del dólar
Los latinos que envían dinero desde Estados Unidos sienten directamente cualquier variación en el precio del dólar.
- Con la jornada estable de hoy, los montos enviados mantienen su poder de compra en los tres países.
La estabilidad cambiaria también ayuda a planificar gastos importantes: pago de rentas, colegiaturas, medicinas y financiamiento de negocios familiares.
Cuando el dólar no fluctúa con fuerza, las familias pueden programar mejor sus remesas y evitar pérdidas por movimientos bruscos.
Qué sigue
La atención estará puesta en los próximos comunicados de la Reserva Federal y sus expectativas sobre inflación y tasas. Cualquier señal de cambios podría mover el tipo de cambio en los tres países.
En México, Colombia y República Dominicana, los bancos centrales mantendrán monitoreo constante para evitar presiones inflacionarias o depreciaciones abruptas.
Para los latinos en Estados Unidos, el consejo práctico es revisar el tipo de cambio en cada país antes de realizar envíos grandes y aprovechar momentos de estabilidad como el actual.