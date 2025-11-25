Cómo está el tipo de cambio en México, Colombia y RD hoy

El tipo de cambio en México, Colombia y República Dominicana se mantuvo estable.

La estabilidad cambiaria importa porque define cuánto rinden las remesas enviadas desde EE. UU.

En los próximos días, el mercado estará atento a la política monetaria en Estados Unidos.

La estabilidad del dólar de hoy ofrece un respiro a millones de familias latinas que dependen de las remesas enviadas desde Estados Unidos.

México, Colombia y República Dominicana cerraron la jornada con movimientos mínimos, lo que ayuda a mantener previsibilidad en gastos básicos y compromisos financieros.

¿Cómo está el tipo de cambio en México hoy?

Según los datos oficiales de este 25 de noviembre, el tipo de cambio de Banxico se ubicó en 18,4997 pesos por dólar.

En promedio nacional, los bancos compran el dólar en 18,0589 pesos y lo venden en 18,7581 pesos.

Este comportamiento estable refleja un mercado a la espera de nuevas señales de inflación y de política monetaria en Estados Unidos.

La baja volatilidad también responde a un flujo constante de remesas y a un contexto de riesgo global moderado.

A pesar de las presiones externas, los inversionistas mantienen una postura neutral hacia el peso mexicano, respaldada por tasas de interés aún elevadas y un entorno fiscal relativamente estable.