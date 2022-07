Tenía el objetivo de matar a Escobar

La máxima figura de uno de los narcotraficantes más peligrosos y poderosos de Colombia le acarreó el odio de miles, en particular de rivales y opositores a su labor. Hoy te contamos de el sicario que fue contratado para asesinar a Pablo Escobar.

Mucho antes de su muerte en 1993, el líder del Cártel de Medellín, Pablo Escobar, estaba acechado por la muerte. En particular por Peter McAleese, un asesino contratado en 1989 para terminar con los narcotraficantes más buscados del mundo. Un grupo de mercenarios británicos llegaron a Colombia, aparentemente en un “encargo” del Cártel de Cali.

El sicario que fue contratado para asesinar a Pablo Escobar

El asesino escocés cuenta su historia en un documental dirigido por David Whitney, “El asesinato de Escobar”. Este mercenario es un ex agente del Servicio Aéreo Especial del Ejército Británico, donde sirvió hasta 1969. “Fui entrenado para matar por el Ejército pero el instinto de lucha vino, dejé la ciudad, me uní al Ejército a los 17 años para encontrar una forma de canalizar mi agresividad, me alisté en el regimiento de Paracaidistas y luego me convertí en miembro del regimiento 22 del SAS”, explica McAleese en el documental, según Infobae.

Después de dejar el ejército, McAleese dijo que su naturaleza agresiva creció y se sintió solo y se arrepintió de la “peor decisión” que había tomado. El hombre pronto fue encarcelado por agredir a su novia y, tras su liberación, comenzó a trabajar como asesino a sueldo durante las guerras civiles en Angola, Zimbabue y Sudáfrica.