El Rey Carlos tiene cáncer, anuncia el Palacio de Buckingham

El hijo de la Reina Isabel está enfermo

El Palacio informa que ya está en tratamiento

¿Qué tipo de cáncer tiene?

King Charles III ha sido diagnosticado con una forma de cáncer y ha comenzado el tratamiento, informó el lunes el Palacio de Buckingham.

El palacio afirma que el cáncer no está relacionado con el reciente tratamiento del rey por una condición benigna de próstata.

En el comunicado no se especificó qué tipo de cáncer tiene el monarca de 75 años, según informó la agencia The Associated Press.

El palacio dijo que «se observó un problema separado de preocupación» durante el tratamiento de Carlos por una próstata agrandada el mes pasado.

«Las pruebas diagnósticas han identificado una forma de cáncer», dijo el Palacio en el comunicado.

«Su Majestad ha comenzado hoy un programa de tratamientos regulares, durante el cual se le ha aconsejado por los médicos que posponga los deberes públicos», dijo el palacio.

«A lo largo de este período, Su Majestad continuará realizando negocios estatales y trámites oficiales como de costumbre».