Buscar
Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.
Inicio » Deportes » El Real Madrid cambia el nombre del Santiago Bernabéu

El Real Madrid cambia el nombre del Santiago Bernabéu

El estadio Santiago Bernabéu cambia de nombre por motivos comerciales. Real Madrid estrena logo y nueva imagen con un partido de la NFL.
Por 
2025-11-12T20:03:59+00:00
Suscríbete a Nuestro Boletín
Recibe por email las noticias más destacadas
Foto: Shutterstock

Publicado el 12/11/2025 a las 15:03

Según informa MARCA, el Real Madrid ha decidido renombrar su estadio: dejará de llamarse Santiago Bernabéu para pasar a llamarse simplemente Bernabéu, en una apuesta por el marketing global y acuerdos comerciales.

Nuevo logo y estética minimalista

El club también presentó una nueva imagen corporativa, con un logotipo que destaca el perfil arquitectónico del estadio remodelado y un estilo futurista que busca atraer marcas globales.

El Madrid ‘renombra’ el Bernabéu

Decisión estratégica y polémica

El cambio no es aún oficial, pero se anunciará en los próximos días. Parte de la afición ha manifestado su desacuerdo ante la eliminación del nombre de Santiago Bernabéu, una figura icónica en la historia del club.

Estreno con la NFL y eventos musicales

El nuevo nombre y diseño visual se estrenarán oficialmente en el partido entre Washington Commanders y Miami Dolphins, el primer juego de la NFL en el recinto.
Luego, el festival Mavidad se celebrará entre el 24 y el 31 de diciembre con el estadio ya adaptado para espectáculos.

El Real Madrid cambia el nombre del Santiago Bernabéu
El Real Madrid cambia el nombre del Santiago Bernabéu/Foto: Shutterstock

Acústica y sostenibilidad

La remodelación también incluye mejoras en insonorización acústica para reducir conflictos con vecinos, y busca reactivar los ingresos con eventos tras años sin conciertos por obras.

El Real Madrid cambia el nombre del Santiago Bernabéu
El Real Madrid cambia el nombre del Santiago Bernabéu /Foto: Shutterstock

Te puede interesar: Dónde ver la UEFA Champions League 2025-26 EN VIVO

Etiquetas: , ,
Artículo relacionado
Regresar al Inicio
Artículos Relacionados
Aguirre

Javier Aguirre responde al mensaje de Sheinbaum al Tri
higuita - casillas

Iker Casillas y René Higuita entran al Salón de la Fama 2025
atleti, mx

Liga MX: cómo impacta en México la compra del Atlético de Madrid

Atlanta tendrá equipo en la NWSL
2025 Gold Cup Semifinals Set

¿Cuándo juega México y quién será su próximo rival?