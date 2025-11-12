El Real Madrid cambia el nombre del Santiago Bernabéu

El estadio Santiago Bernabéu cambia de nombre por motivos comerciales. Real Madrid estrena logo y nueva imagen con un partido de la NFL.

Según informa MARCA, el Real Madrid ha decidido renombrar su estadio: dejará de llamarse Santiago Bernabéu para pasar a llamarse simplemente Bernabéu, en una apuesta por el marketing global y acuerdos comerciales.

Nuevo logo y estética minimalista

El club también presentó una nueva imagen corporativa, con un logotipo que destaca el perfil arquitectónico del estadio remodelado y un estilo futurista que busca atraer marcas globales.

Decisión estratégica y polémica

El cambio no es aún oficial, pero se anunciará en los próximos días. Parte de la afición ha manifestado su desacuerdo ante la eliminación del nombre de Santiago Bernabéu, una figura icónica en la historia del club.

Estreno con la NFL y eventos musicales

El nuevo nombre y diseño visual se estrenarán oficialmente en el partido entre Washington Commanders y Miami Dolphins, el primer juego de la NFL en el recinto.

Luego, el festival Mavidad se celebrará entre el 24 y el 31 de diciembre con el estadio ya adaptado para espectáculos.

Acústica y sostenibilidad

La remodelación también incluye mejoras en insonorización acústica para reducir conflictos con vecinos, y busca reactivar los ingresos con eventos tras años sin conciertos por obras.

