Dio detalles de su disputa con Kanye

Reveló información de su salud

Confirmó que se necesitará un “milagro” para que vuelvan a ser amigos el y Kanye

El intérpete de 38 años nuevamente da de que hablar, tras ser la portada oficial de este mes para Esquire USA ofreció una entrevista en donde el rapero Kid Cudi hace fuertes revelaciones y critica a Kanye West, aquí te contamos los detalles.

Hasta hace apenas un año, los 2 raperos estadounidenses eran colegas desde hace casi 20 según NEO2. Incluso colaboraban músicalmente y Kanye fue un vínculo en la carrera de Scott Ramón Seguro Mescudi alías Kid Cudi. Ambos han colaborado en canciones como Make Her Say, Welcome to Heartbreak y All of The Lights por mencionar algunas.

El inicio de su conflicto

Rápidamente quienes eran amigos íntimos pasaron a ser enemigos públicos. Se dice que el supuesto origen de sus conflictos es que Kanye West se ha sentido traicionado por Kid Cudi por ser también colega de Pete Davidson, actual pareja de Kim Kardashian, ex esposa y madre de los hijos de Kanye.

Sin embargo, Kid Cudi ha decidido hablar y esclarecer su sentir sobre Kanye, además ofreció detalles impactantes de su salud que sucedieron en 2016 y que muy pocos conocían. Fue a través de su entrevista para Esquire USA que me mostró toda la información.