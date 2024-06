El presidente Biden evaluará proteger de la deportaciones a personas casadas con estadounidenses

El presidente Biden protegerá a casados de las deportaciones

Millones de personas podrían obtener permisos de trabajo

La administración evalúa el proceso

¡BUENAS NOTICIAS! La Administración de Joe Biden evalúa una propuesta para proteger de la deportación a indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses.

Y otorgarles permisos de trabajo, lo que supone un alivio para más de un millón de inmigrantes en el país, según informaron este lunes medios estadounidenses.

Funcionarios de la Casa Blanca dijeron al diario The New York Times que se analiza la legalidad de cobijar a estas personas con un amparo conocido en inglés como «parole in place».

Que permite a los inmigrantes trabajar legalmente y los protege de la deportación, indicó la agencia EFE.

No obstante, la Administración de Biden no ha tomado todavía una decisión final sobre el amparo, agregaron.

El programa podría proporcionar alivio temporal a aproximadamente 1,2 millones de inmigrantes casados con estadounidenses.

Fuentes citadas por el digital Politico aseguraron que de concretarse la medida está no sería anunciada antes del debate.

El cual está programado para el 27 de este mes entre Biden y el expresidente y precandidato republicano Donald Trump (2017-2021).