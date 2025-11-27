Cómo está hoy el precio del dólar en México, Colombia y RD

El el precio del dólar registró movimientos en México, Colombia y República Dominicana.

Estos cambios afectan directamente el valor de las remesas y el costo de vida.

El mercado seguirá atento a decisiones de bancos centrales.

El dólar cerró con un leve descenso en México, mientras mostró estabilidad en Colombia y República Dominicana.

Estos movimientos responden a factores locales y expectativas globales.

Para millones de latinos en EE.UU., cada variación cambia cuánto reciben sus familias y cuánto rinde su dinero. Por eso, el tipo de cambio sigue siendo clave en la vida diaria.

¿Cómo está el precio del dólar hoy en México?

El Banco de México reportó que el dólar se fijó hoy en 18.356 pesos por dólar.

En el mercado, el promedio fue de 17.9541 pesos a la compra y 18.6254 pesos a la venta.

El pequeño ajuste se debe a una mayor entrada de dólares al país y a señales de que la inflación podría mantenerse bajo control.

Esto ayudó a que el peso mostrara un ligero avance.

Además, los mercados internacionales se mantuvieron estables, sin presiones que empujaran el tipo de cambio hacia arriba.