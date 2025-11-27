Cómo está hoy el precio del dólar en México, Colombia y RD
Publicado el 11/27/2025 a las 07:39
- El el precio del dólar registró movimientos en México, Colombia y República Dominicana.
- Estos cambios afectan directamente el valor de las remesas y el costo de vida.
- El mercado seguirá atento a decisiones de bancos centrales.
El dólar cerró con un leve descenso en México, mientras mostró estabilidad en Colombia y República Dominicana.
Estos movimientos responden a factores locales y expectativas globales.
Para millones de latinos en EE.UU., cada variación cambia cuánto reciben sus familias y cuánto rinde su dinero. Por eso, el tipo de cambio sigue siendo clave en la vida diaria.
¿Cómo está el precio del dólar hoy en México?
El Banco de México reportó que el dólar se fijó hoy en 18.356 pesos por dólar.
En el mercado, el promedio fue de 17.9541 pesos a la compra y 18.6254 pesos a la venta.
El pequeño ajuste se debe a una mayor entrada de dólares al país y a señales de que la inflación podría mantenerse bajo control.
Esto ayudó a que el peso mostrara un ligero avance.
Además, los mercados internacionales se mantuvieron estables, sin presiones que empujaran el tipo de cambio hacia arriba.
Tipo de cambio del dólar en Colombia
El Banco de la República reportó una tasa representativa del mercado de 3.773,268 pesos por dólar.
En casas de cambio, el promedio del día mostró que te compran dólares a 3.690 pesos y te los venden a 3.830 pesos.
La estabilidad del peso colombiano se explica por una demanda moderada de divisas y un panorama económico interno sin sobresaltos recientes.
Además, la actividad comercial estable y el ingreso de remesas han ayudado a mantener controlada la volatilidad.
Cotización del dólar en hoy República Dominicana
El Banco Central de la República Dominicana publicó que el dólar se ubica en 62,7489 pesos a la compra y 63,1540 pesos a la venta.
La estabilidad en el mercado dominicano se sostiene por un flujo constante de remesas y una demanda de dólares que no ha presentado cambios bruscos.
Esto ha permitido que el peso dominicano mantenga un comportamiento estable. Asimismo, el turismo —uno de los motores de la economía— ayuda a equilibrar la entrada de divisas.
Cómo afectan estos cambios a la comunidad latina en EE.UU.
Para quienes envían dinero a sus familias, un dólar fuerte significa más pesos o más poder de compra en sus países de origen.
Esto puede marcar una diferencia importante en gastos diarios como comida, transporte o servicios.
Pero también tiene un lado menos favorable: si el dólar sube demasiado, los productos importados se encarecen en México, Colombia y República Dominicana.
Esto impacta los bolsillos de las familias que dependen de esos bienes. Un dólar más débil, en cambio, reduce el valor de las remesas, afectando el ingreso real de quienes reciben apoyo desde EE.UU.
Qué sigue
El precio del dólar en los próximos días dependerá de decisiones económicas en EE.UU., así como de las medidas tomadas por los bancos centrales latinoamericanos.
Si el mercado percibe señales de mayor estabilidad o ajustes en tasas de interés, podríamos ver movimientos más marcados.
De momento, las cotizaciones muestran calma, pero el panorama puede cambiar ante cualquier noticia internacional.