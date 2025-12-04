Buscar
Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.
Inicio » Dinero » Así está el precio del dólar hoy en México, RD y Colombia

Así está el precio del dólar hoy en México, RD y Colombia

Conoce cómo está el precio del dólar hoy en México, revisa los cambios del tipo de cambio y cómo afectan a las familias latinas.
Por 
2025-12-04T13:56:12+00:00
Suscríbete a Nuestro Boletín
Recibe por email las noticias más destacadas
FOTO: Shutterstock

Publicado el 12/04/2025 a las 08:56

  • El precio del dólar hoy en México muestra cambios ligeros.
  • Estas variaciones impactan directamente en el valor de las remesas y el costo de vida.
  • Los mercados esperan nuevas señales de la Reserva Federal y los bancos centrales latinoamericanos.

El dólar volvió a moverse este jueves y lo sienten las familias que dependen de las remesas.

Cuando sube o baja, cambia cuánto rinde cada dólar, cuánto cuesta la canasta básica y qué se puede pagar con el dinero que llega del exterior.

El precio del dólar hoy en México

Hoy, Banxico ubicó el tipo de cambio en 18,2642 pesos por dólar.

En la banca comercial, el promedio fue de 17,8997 para compra y 18,5264 para venta.

El peso mexicano registró un ajuste ligero, impulsado por expectativas sobre la política monetaria y el movimiento natural del mercado.

Aunque el cambio es moderado, sí afecta compras del día a día y el valor real de las remesas.

Conoce las mejores formas para enviar dinero desde Estados Unidos

Con el dólar que sube y baja, es necesario aprovechar la mejor tasa de cambio para que rinda el dinero que se envía.

Para muchos latinos, la prioridad es clara: rapidez, bajo costo y seguridad.

Aquí tres opciones reales que cumplen con estos requisitos y que ayudan a que el dinero llegue sin problemas:

1. Western Union

Sigue siendo una de las redes más grandes del mundo, con miles de puntos de retiro.

Es útil para envíos urgentes, aunque las tarifas pueden variar según el método de pago y el país de destino.

2. MoneyGram: Otra alternativa con amplia presencia física y digital.

Su plataforma permite envíos en línea o desde tiendas asociadas.

Es confiable y cuenta con muchos puntos de retiro en América Latina.

Para quienes envían dinero cada semana o cada mes, estas opciones ayudan a conservar más del presupuesto familiar, especialmente cuando el dólar está fuerte.

3. Remitly: Una de las opciones más usadas por latinos

Es una de las opciones preferidas por hispanos en EE.UU. porque es rápida, barata y segura. Además, está registrada y regulada por el Departamento del Tesoro.

 

Envía dinero al extranjero con Remitly
Realiza envíos rápidos y seguros a tus seres queridos con tarifas bajas, excelentes tipos de cambio y entrega garantizada. Ideal para apoyar a tu familia desde Estados Unidos.

Enviar dinero con Remitly

*MundoNow puede recibir una comisión si participas en esta oferta.

Desde Estados Unidos puedes enviar dinero a México y tu familia lo retira en Oxxo, Banorte, BanCoppel o Banco Santander.

También opera para Colombia y República Dominicana, con depósitos bancarios o retiro en efectivo.

Una ventaja clave es que ofrece tarifas reducidas en el primer envío de dinero y entrega rápida, incluso en minutos en algunos casos.

Cotización del dólar hoy en Colombia

El Banco de la República reportó una tasa oficial de 3.741,123 pesos por dólar.

En casas de cambio la compra está en $3,700 y la venta en $3,830.

La diferencia entre la tasa oficial y la del mercado refleja la demanda local de divisas.

Para quienes reciben giros, estos ajustes pueden representar más o menos dinero disponible al mes.

¿Cómo está el tipo de cambio hoy en República Dominicana?

El Banco Central de RD informó que el dólar está hoy en 63,8112 para compra y 64,4935 para venta.

El peso dominicano se ha movido ligeramente frente al dólar, algo común en temporadas de alta demanda de divisas por turismo e importaciones.

Estos cambios afectan los precios y también lo que rinden las remesas.

Qué sigue

Cuando el dólar está fuerte, las familias que reciben remesas obtienen más dinero en su moneda local. Eso ayuda a cubrir gastos básicos o a ahorrar un poco más.

Pero también hay un lado complicado: productos importados, como electrónicos o gasolina, pueden subir de precio. Y cuando el dólar baja, ocurre lo contrario: las remesas rinden menos, aunque algunos costos locales se ajustan.

Etiquetas: , , , , , , ,
Artículo relacionado
Regresar al Inicio
Artículos Relacionados
tarjetas sin verificación de crédito

Tarjetas sin banco: por qué más hispanos están cambiando a opciones sin verificación de crédito
riesgos en la economía

Expertos advierten sobre riesgos en la economía estadounidense ¿Cuál es el impacto en 2026?
empleos temporales

Se complica conseguir trabajo en las fiestas: señal preocupante para la economía EE.UU.
impuestos a la propiedad en EEUU

Impuestos a la propiedad se disparan en Estados Unidos ¿Es mejor comprar o alquilar?
lanzamiento de cuentas Trump

Gobierno lanzó «Cuentas Trump» de $1.000 ¿Cómo funcionan y quiénes se benefician?