Así está el precio del dólar hoy en México, RD y Colombia

Aunque el cambio es moderado, sí afecta compras del día a día y el valor real de las remesas.

El peso mexicano registró un ajuste ligero, impulsado por expectativas sobre la política monetaria y el movimiento natural del mercado.

En la banca comercial, el promedio fue de 17,8997 para compra y 18,5264 para venta .

Hoy, Banxico ubicó el tipo de cambio en 18,2642 pesos por dólar .

Cuando sube o baja, cambia cuánto rinde cada dólar, cuánto cuesta la canasta básica y qué se puede pagar con el dinero que llega del exterior.

El dólar volvió a moverse este jueves y lo sienten las familias que dependen de las remesas.

Conoce las mejores formas para enviar dinero desde Estados Unidos

Con el dólar que sube y baja, es necesario aprovechar la mejor tasa de cambio para que rinda el dinero que se envía.

Para muchos latinos, la prioridad es clara: rapidez, bajo costo y seguridad.

Aquí tres opciones reales que cumplen con estos requisitos y que ayudan a que el dinero llegue sin problemas:

1. Western Union

Sigue siendo una de las redes más grandes del mundo, con miles de puntos de retiro.

Es útil para envíos urgentes, aunque las tarifas pueden variar según el método de pago y el país de destino.

2. MoneyGram: Otra alternativa con amplia presencia física y digital.

Su plataforma permite envíos en línea o desde tiendas asociadas.

Es confiable y cuenta con muchos puntos de retiro en América Latina.

Para quienes envían dinero cada semana o cada mes, estas opciones ayudan a conservar más del presupuesto familiar, especialmente cuando el dólar está fuerte.

3. Remitly: Una de las opciones más usadas por latinos

Es una de las opciones preferidas por hispanos en EE.UU. porque es rápida, barata y segura. Además, está registrada y regulada por el Departamento del Tesoro.

Desde Estados Unidos puedes enviar dinero a México y tu familia lo retira en Oxxo, Banorte, BanCoppel o Banco Santander.

También opera para Colombia y República Dominicana, con depósitos bancarios o retiro en efectivo.

Una ventaja clave es que ofrece tarifas reducidas en el primer envío de dinero y entrega rápida, incluso en minutos en algunos casos.

Desde Estados Unidos puedes enviar dinero a México y tu familia lo retira en Oxxo, Banorte, BanCoppel o Banco Santander.

También opera para Colombia y República Dominicana, con depósitos bancarios o retiro en efectivo.

Una ventaja clave es que ofrece tarifas reducidas en el primer envío de dinero y entrega rápida, incluso en minutos en algunos casos.

Cotización del dólar hoy en Colombia

El Banco de la República reportó una tasa oficial de 3.741,123 pesos por dólar.

En casas de cambio la compra está en $3,700 y la venta en $3,830.

La diferencia entre la tasa oficial y la del mercado refleja la demanda local de divisas.

Para quienes reciben giros, estos ajustes pueden representar más o menos dinero disponible al mes.