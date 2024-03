‘El Pirru’ lanza amenaza en contra de Ana Bárbara sobre los supuestos maltratos a sus hijos

Advierten acciones legales

El abogado de la cantante, Guillermo Pous, advierte posibles acciones legales contra Levy por difamación.

Esto tras las declaraciones que implican a Ángel Muñoz en presuntos maltratos hacia él y su hermano Chema.

«Sí hay cosas donde se prueba el trato de Ángel a mis hermanos, de la forma en cómo le hablaba a Chema», reveló Levy a Moreno.

«Le hablaba muy mal, no es algo que me contara, es algo que yo lo viví y a mí me impactaba, señaló durante la entrevista.