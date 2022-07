Y así como muchas personas lo odiaban por no dar un buen ejemplo, al mostrarse bajo los efectos del alcohol o las drogas, otras quedaban encantados con su personalidad, incluso varias agrupaciones musicales lo invitaron para que formara parte de los videos de algunas de sus canciones.

Para muchos, el nombre de Juan Luis Lagunas Rosales tal vez no signifique ‘gran cosa’, pero cuando se menciona que era el verdadero nombre de El Pirata de Culiacán, todo cambia, pues se asocia este apodo con una vida llena de tragedias que llegó a su fin el 18 de diciembre de 2017 en Zapopan, Jalisco, en México , pero ¿por qué lo mataron?

No pasó mucho tiempo de que se hiciera viral este video para que el joven fuera acribillado en el interior del bar Mentaros Cantaros, ubicado en Zapopan, Jalisco, en México. Los internautas aseguraron que este ‘atrevimiento’ de El Pirata de Culiacán fue lo que terminaría por costarle la vida.

Fue en el primer fin de semana de julio de 2017 que el joven habría provocado al público al mismo tiempo que tocaba una banda de música sinaloense. Justo en ese momento, los asistentes comenzaron a arrojar objetos al escenario. Los músicos no se quedaron con los brazos cruzados y respondieron la agresión, Una persona murió en ese evento. El Pirata de Culiacán aseguró que él no tuvo nada qué ver con la reacción del público.

El Pirata de Culiacán siempre quiso entrar al mundo del narco

Hace apenas unos meses, María Rosales Torres, abuela de El Pirata de Culiacán, ofreció una reveladora entrevista donde, entre otras coas, confirmó que el joven siempre quiso entrar al mundo del narco, pero no fue posible, y aunque en sus videos presumía una vida de lujos, a ella ni a otros miembros de su familia simplemente no les tocó nada.

“El Mencho a mí me pela la verg…”, fue la frase con la que el joven, de apenas 17 años de edad, retaría al destino y de la que no saldría bien librado. Hoy, a casi 5 años de su cruel asesinato, se le recuerda como un youtuber que saltó a la fama por ‘presumir’ un estilo de vida que no lo llevó a nada bueno.