El Piojo vuelve a México y asume críticas

Miguel Herrera regresó a México tras no clasificar al Mundial con Costa Rica y aseguró que fue tratado “como un criminal”.

Miguel Herrera volvió a la Ciudad de México tras concluir su etapa como director técnico de Costa Rica, una aventura que terminó marcada por el fracaso en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

El entrenador no logró clasificar al conjunto tico y dejó el cargo tras el último partido del proceso, lo que desató una fuerte ola de críticas en su contra.

A su llegada, Herrera reconoció que el juicio público ha sido abrumador.

El regreso del Piojo en medio de críticas y decepción

“Te juzgan como si hubieras hecho un crimen”, afirmó. Aunque aceptó que su responsabilidad es mayor por ser la cabeza del proyecto, también subrayó que el cuerpo técnico y el grupo de trabajo compartían la misma ilusión por llevar a Costa Rica al Mundial.

Costa Rica cerró su participación con un rendimiento del 38%, quedando fuera de toda posibilidad mundialista por primera vez desde 2010, pese a que la eliminatoria no contó con Estados Unidos ni México como rivales directos en su grupo.

Apoyo de la afición tica y el dolor por no cumplir el objetivo

Herrera relató que permaneció diez días más en Costa Rica después de la eliminación y que, durante ese tiempo, vivió una experiencia distinta a la percepción pública en redes.

Aseguró que la gente se acercó para brindarle apoyo, agradecerle su trabajo y expresarle que no todos compartían las críticas más duras.

Ese respaldo, dijo, hizo más doloroso no haber conseguido el boleto al Mundial.

Para él, la afición fue uno de los motores principales del proceso, y no poder responder con resultados le dejó una profunda frustración.

“Yo quería ser público y tengo que aceptar las críticas”, explicó, reafirmando que entiende la presión inherente al puesto de seleccionador.

El futuro del Piojo: entre la cancha y los medios

Tras su salida, Herrera planea tomar unas semanas de descanso antes de analizar nuevas oportunidades laborales.

Sin embargo, reveló que, hasta el momento, ha recibido más acercamientos desde medios de comunicación que de clubes.

Su intención sigue siendo continuar como entrenador, aunque reconoce que una nueva oportunidad deberá evaluarse con cuidado: otro fracaso podría marcar negativamente el cierre de su trayectoria.

Su objetivo, aseguró, es retirarse con éxitos y “entregar buenas cuentas”.

Aunque ahora enfrenta uno de los momentos más difíciles de su carrera, Herrera dejó claro que no descarta dirigir nuevamente en el extranjero si surge una propuesta adecuada.

