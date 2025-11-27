El peor incendio en décadas en Hong Kong

Hong Kong vive una de las tragedias más devastadoras de su historia reciente.

Un incendio masivo arrasó un complejo de rascacielos en renovación en el distrito de Tai Po, dejando al menos 44 muertos y cerca de 300 personas desaparecidas.

El siniestro, que comenzó el miércoles por la tarde, avanzó con una velocidad incontrolable debido al viento, los materiales inflamables presentes en la obra y la estructura de andamios de bambú que rodeaba las torres.

La magnitud de la emergencia obligó a los bomberos a luchar durante toda la noche contra las llamas, con zonas del edificio aún inaccesibles por las altas temperaturas.

Las autoridades confirmaron la detención de tres hombres por presunta negligencia que habría facilitado la propagación del fuego.

Un complejo en renovación convertido en tragedia

El incendio comenzó en uno de los ocho edificios del complejo Wang Fuk Court, que alberga cerca de 2,000 departamentos construidos en la década de 1980.

Las torres estaban rodeadas por andamios de bambú, una técnica tradicional ampliamente utilizada en Hong Kong, pero que en este caso actuó como combustible para que el fuego escalara de piso en piso.

Las autoridades señalaron que hallaron materiales inflamables abandonados en medio de trabajos de mantenimiento, lo que habría permitido que el fuego se extendiera con rapidez.

La policía detuvo a tres hombres acusados preliminarmente de homicidio involuntario.

Durante las primeras horas del jueves, el humo seguía saliendo de varios puntos del complejo, mientras los equipos de rescate intentaban acceder a pisos que seguían demasiado calientes para ser inspeccionados.

La tarea se ha visto dificultada por los restos incandescentes que el viento esparce dentro y alrededor de las torres.

El drama de los residentes: cientos de desaparecidos

La tragedia golpeó especialmente a adultos mayores y personas con movilidad reducida. Vecinos relataron que muchos residentes no se percataron del incendio hasta que fueron avisados por teléfono por otros habitantes del complejo.

Uno de ellos, un hombre de 65 años que vive en el lugar desde hace más de cuatro décadas, describió la escena como “devastadora”.

A lo largo de la noche, familiares desesperados acudieron para reportar desaparecidos.

Muchos se quedaron sentados frente a sus teléfonos, con los ojos rojos de cansancio y angustia, esperando una llamada o mensaje que confirmara que sus seres queridos estaban vivos.

En total, más de 900 personas fueron trasladadas a refugios temporales, donde reciben apoyo emocional, víveres y mantas mientras continúa la búsqueda.