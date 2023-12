El pastor de los Rivera hace revelación del día de la muerte de Jenni Rivera

«Perdón hoy es diferente porque precisamente a esta hora hace exactamente 11 años mi hermano Lupillo me llamó», expresó el pasado 9 de diciembre, rememorando con detalle la mañana de aquel día.

En su relato, Pedro Rivera Jr destacó el momento preciso hace once años cuando su hermano Lupillo lo llamó.

Fue entonces cuando Lupillo reveló la razón de su inusual pedido: «es que el avión de Jenni, no lo encuentran».

La noticia de la muerte

En medio de esta triste incertidumbre, el teléfono sonó en la casa de Doña Rosa. Una voz angustiada preguntó por la veracidad de los rumores sobre el avión de Jenni.

«Recuerdo que alguien le llamó por el teléfono (…) no sé ni quién fue quién le llamó pero le dijeron: ‘Dígame por favor que no es cierto, que no es real lo que están diciendo de Jenni», relató el pastor.

«Mi madre preguntó ¿qué es lo que están diciendo? No encuentran el avión de Jenni le dijeron a ella y mi madre empezó a llorar y yo solamente estaba ahí para consolarla», agregó.

El corazón de la matriarca se quebró al conocer la noticia, sumida en un llanto desconsolado que Pedro intentó mitigar con su consuelo.