El pastor Adolfo Gutiérrez fue detenido por ICE en Texas cuando llevaba a su hija al colegio

La noticia ha movilizado a fieles, vecinos y conocidos que no dudaron en mostrar su respaldo al pastor y sus seres queridos.

Además, la comunidad organizó una recaudación de fondos para enfrentar los altos costos legales y brindar asistencia inmediata a la familia.

“Tuvimos un apoyo incondicional de muchas familias, incluso de personas de las comunidades escolares o de la iglesia, etc. Fue realmente bueno”, afirmó la hija del pastor.

Alondra, de apenas 20 años, ha asumido con entereza la responsabilidad de sacar adelante a los suyos en medio de la crisis.

Texas pastor Adolfo Gutierrez was detained by ICE while taking his daughter to school. His family is clinging to faith: “We believe in miracles.” He’s a father, church leader, and business owner—now facing deportation. https://t.co/wxa3GKfi4A

— ChurchLeaders.com (@ChurchLead) April 3, 2025