El partido más loco del mundo: fútbol a 5,900 pies de altura

Vídeo muestra un partido de fútbol jugado a 5,900 pies de altura sobre un globo aerostático, una hazaña extrema.

La frontera entre el deporte extremo y el espectáculo publicitario volvió a romperse gracias a una hazaña realizada en Rusia: un campo de fútbol suspendido 5,900 pies (1,800 metros) sobre el suelo, sostenido por un globo aerostático, sirvió como escenario para un partido sin precedentes.

El material audiovisual, ahora viral, muestra a dos temerarios jugando a miles de metros de altura en lo que podría convertirse en un nuevo récord mundial.

El responsable de la proeza es el atleta extremo Sergey Boytcov, acompañado por el bloguero y empresario Mikhail Litvin, fundador de la marca Lit Energy.

Ambos participaron como parte de una campaña publicitaria que terminó captando la atención internacional.

Una cancha real suspendida en el cielo

La hazaña no fue improvisada. De acuerdo con el comunicado oficial del proyecto, el “campo volador” medía 16 por 10 metros (52 x 32 pies) y requirió un año de planificación para poder ejecutarse de manera segura.

El video muestra una plataforma sólida con porterías incluidas, suspendida por un globo aerostático mientras Boytcov y Litvin intercambian pases, disparos y celebraciones. A esa altura, el viento, la inestabilidad y el vértigo convierten cualquier movimiento en un riesgo.

El proyecto buscaba mostrar el “espíritu extremo” asociado a la bebida energética patrocinadora, pero terminó generando un debate global sobre los límites del deporte, la publicidad y la seguridad.

90 minutos, 20 balones… y ninguno sobrevivió

Según reportó el medio local 1tulatv, el partido tuvo una duración total de 90 minutos, simulando un encuentro real. Durante ese tiempo utilizaron 20 balones distintos, pero todos terminaron “desapareciendo” hacia el vacío —un detalle que ilustra la dificultad extrema del juego y las condiciones impredecibles del escenario.

Al finalizar el partido, y una vez concluida la filmación, ambos participantes se lanzaron en paracaídas hasta el suelo, completando así una de las campañas publicitarias más audaces registradas en Rusia.

¿Se rompió realmente un récord mundial?

El proyecto fue reconocido por la Russian Book of Records, que otorgó diplomas a los participantes por el logro.

Sin embargo, no existe confirmación independiente de que el evento haya establecido oficialmente un récord mundial, pues organismos como Guinness World Records no se han pronunciado.

Lo cierto es que el espectáculo ya se instaló en la conversación global, especialmente porque no es la primera vez que se intenta un partido fuera de lo común: en agosto de 2022, un juego de fútbol fue realizado en condiciones de gravedad cero durante un vuelo parabólico como parte de una campaña promocional.

Un nuevo límite para el deporte extremo

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Сергей Бойцов (@sergeyboytcov)

El video del partido suspendido a 5,900 pies encapsula una tendencia creciente: la búsqueda de experiencias deportivas imposibles que mezclan adrenalina, marketing y tecnologías de elevación.

En un contexto donde las marcas compiten por atención, este tipo de activaciones parecen destinadas a multiplicarse.

Si bien la comunidad del deporte extremo celebra la audacia, otros sectores cuestionan la seguridad y el mensaje que envían estas prácticas, especialmente cuando influencers o figuras públicas participan sin el respaldo técnico tradicional del deporte profesional.

Te puede interesar: Así quedaron los grupos del Mundial 2026