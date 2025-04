¿Realmente el Papa Francisco no recibía un salario? Así manejaba sus ingresos

El Papa no tenía salario.

El Papa Francisco, quien falleció el 21 de abril de 2025, siempre destacó por su enfoque austero y simple, una característica que marcó su pontificado.

A lo largo de su tiempo como líder espiritual, no percibió un salario fijo, una decisión que generó diversas preguntas sobre su situación económica.

En el documental Amén: Francisco Responde, el Papa explicó cómo manejaba sus finanzas de manera directa y sincera:

«A mí no me pagan nada. Yo cuando necesito plata (dinero) para comprarme zapatos, algo así, voy y la pido», dijo, aclarando que no tenía sueldo pero sus necesidades básicas, como comida y alojamiento, estaban cubiertas por la Santa Sede.

El Papa Francisco y su compromiso con la austeridad financiera

A pesar de no recibir un salario, el pontífice aseguraba que vivía de manera modesta, como cualquier «empleado de medio nivel».

«Cuando tengo que hacer un gasto un poco más caro, trato de no cargar a la Santa Sede y de pedir a algunos que me ayuden», explicó Francisco.

El Papa promovió una gestión austera de los recursos del Vaticano, enfrentando un déficit económico significativo.

En 2024, recortó los salarios de los cardenales para reducir el déficit, buscando alcanzar un «déficit cero» y garantizar la seriedad en la administración de los fondos vaticanos.