El niño Jai’mani Amir Rivera murió asesinado a tiros en la calle (FOTOS)

Al momento de escribir esta historia las autoridades en Chicago, Illinois no han ofrecido avances en el crimen en contra de Jai’mani Amir Rivera.

Sin embargo, cuando el niño Jai’mani Amir Rivera ya estaba en la sala de urgencias los doctores no pudieron hacer nada por ayudarlo y falleció por el balazo.

Uno de los oficiales usó sus técnicas de primeros auxilios para taponar la herida y el otro oficial decidió que la gravedad del caso no ameritaba esperar paramédicos.

Los agentes por ahora no tienen más pistas de los autores en el brutal tiroteo en el que murió Jai’mani Amir Rivera cuando iba a visitar a un amiguito.

«Mi vida fue truncada debido a la violencia armada»

Lucila Berrios, tía del niño asesinado, abrió la cuenta Help Lay Jai’mani to Rest Peacefully en la red social GoFundMe para pedir apoyo económico con el funeral.

Berrios escribió su mensaje pidiendo ayuda en primera persona, como si el propio Jai’mani Amir Rivera hablara: «Yo era el chico guapo más cariñoso», dice el mensaje.

«Desafortunadamente, no llegaré al segundo grado. Ya no podré abrazar ni decirle a mi madre cuánto la amo. No podré crecer», detalla la súplica.

«Mi vida fue truncada debido a la violencia armada y no es justo», finaliza la súplica que escribió la tía Lucila Berrios pidiendo ayuda de la comunidad.