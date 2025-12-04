El Mundial 2026 prepara un sorteo con megaestrellas del deporte

El Mundial 2026 contará con invitados inesperados para su sorteo final, y la presencia de estas figuras promete un escenario que sorprenderá.

El sorteo del Mundial 2026 no solo determinará el destino de las 48 selecciones participantes. También será un espectáculo cargado de figuras deportivas que, por primera vez, conectan al futbol con el impacto cultural de otras ligas globales.

La FIFA anunció la lista de invitados responsables de conducir y asistir en el evento del viernes, una alineación que ha generado atención mundial.

Un sorteo con nombres que trascienden el futbol

Tom Brady, Aaron Judge, Shaquille O’Neal y Wayne Gretzky, todos íconos indiscutibles de sus disciplinas, formarán parte del sorteo que definirá los 12 grupos de la Copa del Mundo.

Su presencia representa un giro claro: la FIFA busca que esta edición del sorteo funcione como vitrina global y que la audiencia se expanda más allá del público estrictamente futbolero.

Rio Ferdinand, excapitán de Inglaterra, será el encargado de conducir el evento.

Su rol estará acompañado por la reportera Samantha Johnson, quien guiará a millones de espectadores durante el proceso en el que se revelará el camino hacia el torneo que abarcará México, Estados Unidos y Canadá.

Ferdinand destacó la magnitud del momento al afirmar que conducir un sorteo de esta importancia es “un honor increíble” y recordó que, como jugador, vivió para escenarios de impacto mundial.

Leyendas de cuatro deportes, reunidas por un mismo motivo

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Athletic | Football (@theathleticfc)

El evento contará con Brady, siete veces campeón del Super Bowl, quien expresó su entusiasmo por formar parte de una ceremonia que define el torneo más seguido del planeta. Para él, participar en un momento que “une al mundo” es un privilegio.

Wayne Gretzky, máxima figura histórica del hockey sobre hielo, también sumó su visión, enfocada en el poder del futbol para generar unión global.

Aaron Judge, estrella de los Yankees y siete veces All-Star, destacó el valor emocional de que la final del Mundial 2026 se juegue en Nueva York-Nueva Jersey, una sede que considera su propio hogar deportivo.

Por su parte, Shaquille O’Neal, referente del baloncesto y miembro del Salón de la Fama de la NBA, subrayó que vestir los colores de un país otorga a momentos como este un significado especial. Para él, el sorteo representa un hito tanto para los jugadores como para los aficionados.

Una alfombra roja con sello de la NFL

El dos veces campeón del Super Bowl, Eli Manning, será anfitrión de la alfombra roja.

Su presencia completa una cartelera que convierte al sorteo en un evento de dimensión continental y marca la pauta de lo que será un Mundial sin precedentes.

Te puede interesar: Sorteo del Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver EN VIVO