El misterio de las 49 adolescentes que mandó asesinar Pablo Escobar

Eran reclutadas por jóvenes apuestos para Pablo Escobar

Al ser cuestionada sobre el motivo de estos macabros hechos, la joven sobreviviente confesó para El Tiempo que la mayoría de las mujeres fueron asesinadas por no mantener su boca cerrada.“Si hablabas o delatabas, estabas muerta. Hay peladas que se buscaron la muerte por escuchar conversaciones que no debían y contar todo lo que oían. Para seguir viva había que mantener la boca cerrada, y ellas no supieron hacerlo”, dijo.

Pablo Escobar tenía una debilidad por las mujeres jóvenes, quienes eran reclutadas por un grupo de hombres jóvenes apuestos, quienes eran llamados “los señuelos”, para participar en las orgías organizadas por el capo del Cártel de Medellín.