El Mimoso desmiente arresto tras acusaciones de violencia doméstica

El Mimoso niega su arresto.

Esposa denuncia violencia sistemática.

Fama del cantante complica investigaciones.

Luis Antonio López, conocido como ‘El Mimoso’, ha negado los rumores sobre una supuesta detención por violencia doméstica.

El cantante fue noticia tras especulaciones de que había sido arrestado en Monterrey por una denuncia presentada por su esposa, María Elena Delfín Valdez.

Esta denuncia, según se informó, fue presentada a inicios de este año y detalla agresiones físicas y psicológicas por parte del intérprete.

De acuerdo con fuentes, ‘El Mimoso’ habría sido detenido brevemente y luego presentado ante un juez, comprometiéndose a asistir a una audiencia en línea.

Medidas cautelares y respuesta de El Mimoso

Se señala que como medida cautelar, no se le permitió abandonar Monterrey hasta cumplir con las disposiciones legales.

El cantante, sin embargo, insistió en que no fue arrestado y calificó las informaciones como difamatorias.

“Me he portado de una manera muy tranquila, he tratado de seguir con mis planes, pero hay mucha gente que no está contenta con el éxito que vivimos”, declaró.

Tambén expresó su molestia por lo que consideró falsos rumores y ataques personales.