Revelan pistas que indicarían que ‘El Mayo’ Zambada planeo su entrega

No obstante, hay indicios de que su entrega fue completamente planeada desde hace años.

Un alto funcionario de la DEA explicó al medio de ‘Proceso’ detalles no revelados tras la detención de ‘El Mayo’.

La versión oficial indica que las autoridades mexicanas no participaron en la operación de arresto y que Estados Unidos no había planificado la captura.

«En el proceso judicial contra ‘El Mayo’ se conocerán muchos detalles de su detención que por ahora no podemos revelar», mencionó.

Sin embargo, al ser cuestionado por qué no había sido detenido, respondió: «Si no lo han detenido no es culpa mía».

«¿El Gobierno de Estados Unidos tenía el número de teléfono de su papá?», preguntó la fiscal, a lo que Zambada Niebla respondió: «Me imagino que sí».

Asimismo, comentó que El Chapo fue quien puso en contacto a ‘El Mayo’ con la DEA, según ‘Infobae‘ y el portal de ‘Proceso‘.

La fiscal preguntó a Vicente Zambada si él mismo tomó la decisión de buscar a la DEA, a lo que indicó: «Lo hice con la autorización de mi papá y mi compadre El Chapo».