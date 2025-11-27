El lujoso regalo de Cristiano Ronaldo para sus compañeros de la Selección

Cristiano Ronaldo regaló 35 relojes exclusivos Jacob & Co a sus compañeros y cuerpo técnico para celebrar el título de la Nations League.

Cristiano Ronaldo volvió a colocarse en el centro de la conversación pública, esta vez no por un gol o un récord, sino por un gesto de enorme magnitud hacia la selección de Portugal.

El delantero decidió premiar a sus compañeros y al cuerpo técnico por la conquista de la UEFA Nations League del verano pasado, donde derrotaron a España en penales 5-3.

Un gesto millonario tras el título en la Nations League

Para ello ordenó 35 relojes exclusivos diseñados especialmente para el plantel y fabricados por la firma Jacob & Co, con la que mantiene colaboraciones previas.

Las piezas fueron elaboradas como una colección única para conmemorar el título continental.

Cada una fue numerada y personalizada, incluyendo el nombre y el dorsal de los 27 futbolistas convocados por Roberto Martínez en aquella ocasión.

El diseño destaca elementos que remiten directamente a la conquista: en la parte superior del centro se encuentra el escudo de Portugal, mientras que a la derecha aparece el trofeo de la UEFA Nations League y a la izquierda la inscripción “2025 Champions”.

Un homenaje especial para Diogo Jota

Además del reconocimiento colectivo, Cristiano quiso rendir un homenaje adicional.

Mandó fabricar un reloj con el nombre de Diogo Jota, quien formó parte del plantel campeón antes de fallecer en un accidente automovilístico un mes después del torneo.

Según la marca, la pieza fue encargada para ser entregada a la familia del jugador, en un gesto que refuerza el vínculo y la influencia emocional del capitán dentro del grupo.

Jacob & Co detalló que el pedido fue exclusivo para la selección y que estos modelos no estarán a la venta para el público general.

Se trata de una colección cerrada, pensada únicamente para los integrantes del equipo que levantaron el título continental.

Un costo que solo está al alcance de CR7

Aunque la marca no reveló el precio exacto de los nuevos modelos, el valor puede inferirse a partir de otras colecciones creadas previamente en colaboración con Cristiano.

Esas versiones, sin incrustaciones de diamantes, rondan los 69 mil dólares por pieza, poco más de un millón 200 mil pesos.

Con esa referencia, el costo total del encargo de 35 relojes ascendería a unos 2.4 millones de dólares, aproximadamente 42 millones de pesos.

La cifra podría ser incluso mayor si alguno de los modelos incorporó personalizaciones adicionales.

Más allá del monto, el gesto confirma la influencia y el liderazgo que mantiene CR7 dentro del vestuario portugués, donde continúa dejando huella dentro y fuera de la cancha.

