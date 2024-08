¿Quién es El Ingeniero Bailarín, influencer que se contagió de dengue, y qué le pasó?

Al no presentar mejoría, y por el contrario, empeorar su salud, lo trasladaron a otro hospital.

El grupo Explosión de Iquitos le rindió un homenaje con la canción No sé durante su concierto en Arequipa.

No perdía la fe

Con todo y lo mal que la estaba pasando, El Ingeniero Bailarín tenía la esperanza de vencer a su enfermedad.

Fue el pasado 1° de agosto que subió a sus redes sociales lo que sería su último video.

«Hace tiempo que quería hacer este trend, pero no se podía. Ahora con 20 por ciento de energía se puede hacer», expresó Jainer Moisés.

Una seguidora no dudó en decir que en realidad el dengue no lo mató, si no que el pésimo servicio en los hospitales (VEA EL VIDEO AQUÍ).