El influencer brasileño João Chagas muere en un terrible accidente.

Así lo reporta el medio Daily Mail.

Aquí los detalles.

La comunidad de las redes sociales está de luto tras la trágica muerte del influencer brasileño João Chagas, de 22 años, quien falleció en un accidente de motos de agua el pasado viernes en São Vicente, estado de São Paulo.

Chagas sufrió lesiones graves tras chocar de frente contra otra moto acuática, lo que ha generado consternación y llamado la atención sobre la seguridad en estas actividades recreativas.

João Chagas estaba disfrutando de un día en el agua cuando la tragedia ocurrió. Según informes, Chagas colisionó con otra moto de agua conducida por Sinair de Amorim, de 44 años, cerca de una marina.

Tras el impacto, Chagas sufrió lesiones en el cráneo, la columna cervical y el pecho. Se reportó que entró en paro cardíaco durante 30 minutos antes de ser trasladado a un hospital local, donde fue declarado muerto.

El influencer brasileño João Chagas muere en un terrible accidente

➡️ Jovem de 22 anos morre em colisão entre duas motos aquáticas João Vitor dos Santos Chagas, conhecido como João Beckham, ficou submerso em uma praia de São Vicente e não resistiu Leia: https://t.co/gRU1tRtrmU pic.twitter.com/KcUNci2dpB — Metrópoles (@Metropoles) October 27, 2024

Un testigo del accidente indicó a la policía que Chagas había estado bebiendo alcohol antes del choque y que manejaba a alta velocidad.

Momentos antes del accidente, Chagas publicó una historia en Instagram mostrando una copa de champán, lo que añade un sombrío contexto a la tragedia.

Sinair de Amorim, quien también resultó herido con una costilla fracturada, relató su experiencia a la prensa. “De repente, de la nada, sentí el impacto.

No sé de dónde vino o qué pasó. Caí al agua medio aturdido. Cuando me levanté, vi partes de motos de agua esparcidas por todas partes. Aún no entendía lo que había sucedido”, dijo en una entrevista con TV Tribuna.