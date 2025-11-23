El gesto incómodo de Milei en el homenaje a Bocelli

Andrea Bocelli recibió una de las distinciones más altas de Argentina en una ceremonia encabezada por Javier Milei.

El presidente argentino Javier Milei entregó al tenor italiano Andrea Bocelli una de las distinciones más altas del país.

Esto en un acto celebrado en la Casa Rosada que combinó solemnidad, simbolismo político y un instante incómodo.

Algo que sucedió cuando el mandatario tuvo que guiar la mano del artista para completar un apretón de manos.

Un reconocimiento por sus “méritos y contribuciones”

Andrea Bocelli fue honrado el 19 de noviembre con una distinción oficial otorgada por el presidente Javier Milei.

La ceremonia, realizada en la Casa Rosada, destacó el aporte cultural y artístico del tenor, uno de los intérpretes líricos más influyentes del mundo.

Según la oficina del presidente, el reconocimiento fue entregado “en mérito a sus contribuciones”, subrayando la trayectoria internacional del artista.

El encuentro, concebido como un acto formal, buscó resaltar el papel de Bocelli como figura clave dentro del panorama musical global, y su presencia fue recibida con atención por parte de autoridades y medios.

Uno de los elementos más llamativos de la ceremonia fue la presencia de una motosierra bañada en oro. Milei y Bocelli posaron con ella frente a las cámaras, retomando el símbolo que el presidente ha convertido en insignia de su política de recorte del gasto público.

La imagen, rápidamente difundida, mezcló la narrativa política del mandatario con la solemnidad del homenaje al tenor.

El gesto que captó la atención: una mano guiada

Durante el acto se produjo un momento que captó la atención de quienes presenciaban la ceremonia. Tras posar juntos, Milei extendió la mano para saludar a Bocelli, quien es ciego. El tenor no identificó de inmediato el gesto, lo que generó un instante de vacilación.

Finalmente, el propio Milei tomó la iniciativa y guió la mano del intérprete italiano para completar el apretón de manos. La escena, registrada en video, se difundió rápidamente y añadió un matiz humano —aunque incómodo— al encuentro oficial.

A pesar del momento, la ceremonia continuó sin sobresaltos. Bocelli mantuvo una actitud cordial y agradecida, mientras que el entorno presidencial se enfocó en destacar la importancia de la distinción entregada.

Un acto simbólico en el contexto del gobierno Milei

El reconocimiento a Bocelli se inscribe dentro de la estrategia simbólica del actual gobierno argentino, donde los actos oficiales suelen incorporar elementos de fuerte carga política.

La presencia de la motosierra dorada reafirmó la narrativa de austeridad y recorte del gasto que Milei ha impulsado desde su campaña.

Para Bocelli, la ceremonia representó un gesto de aprecio hacia su carrera artística, más allá del contexto político que rodeó el evento.

Su visita y la distinción recibida consolidan su vínculo con el público latinoamericano, donde posee una amplia base de seguidores.

Mientras tanto, el episodio del apretón de manos se suma a la lista de momentos captados en actos públicos que generan conversación en redes sociales y amplifican la repercusión de estas ceremonias.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Ex de Fátima Bosch reacciona tras su coronación en el Miss Universe