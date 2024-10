A los 40 años de edad, muere comediante hispano El Flako Frank

«Hola amigos, es triste estar sufriendo y que ‘sentís moris’, pero aquí me tienen», expresó.

Hace un par de días, El Flako Frank ya había dado señales de que algo no andaba bien con su salud.

«Me dejaste sola, no sabes el enorme dolor que tengo en mi alma, Dios quiso llevarte para que hicieras reír a sus ángeles».

«Tengo los dedos de los pies dormidos. Tengo un cansancio, no como, solo durmiendo».

Varios pensaron que El Flako Frank estaba bromeando luego de que dijera que también tenía hemorroides.

«¿Qué me recomiendan que no sea el cajón (ataúd)? No jod… jaja», escribió el comediante.

Como se mencionó anteriormente, su esposa confirmó este domingo que Eliseo había perdido la vida.