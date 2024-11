El FBI advierte sobre el uso fraudulento de su nombre y logo en desinformación electoral

El FBI ha alertado este lunes sobre el uso indebido de su nombre y logotipo en videos y mensajes de desinformación en el marco de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

La agencia federal instó a los ciudadanos a ser cautelosos y a verificar la información electoral a través de «fuentes fiables, como sus oficinas locales electorales», además de denunciar cualquier contenido sospechoso.

En un comunicado oficial, el FBI identificó dos casos específicos de desinformación que han circulado en redes sociales y plataformas digitales.

El primero de estos involucra un video falso que presenta una supuesta alerta sobre un peligro terrorista en varios colegios electorales, en el cual se afirma erróneamente que el FBI ha recomendado votar de manera remota debido a la amenaza.

The @FBI is issuing a new warning about fake videos circulating online, many of them coming from foreign actors, meant to sow doubt about the election. @DanaGriffinNBC has more for #SundayTODAY. pic.twitter.com/GN1IrmXR1r

— TODAY (@TODAYshow) November 3, 2024