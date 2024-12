El expresidente Jimmy Carter muere a los 100 años

Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos y figura destacada en la política y el activismo global, falleció este domingo a los 100 años.

Su hijo, Chip Carter, confirmó que murió en su hogar en Plains, Georgia, a las 3:45 p.m.

El expresidente, quien ingresó a cuidados paliativos en febrero de 2023, deja un legado que va más allá de su mandato en la Casa Blanca.

Carter, nacido el 1 de octubre de 1924, se destacó no solo por su carrera política, sino también por su dedicación a causas humanitarias y filantrópicas.

Jimmy Carter, the 39th US president who served one term and went on to become a globe-trotting elder statesman and humanitarian icon, has died. He was 100.

Read more: https://t.co/hjliVfRjDO pic.twitter.com/7U2dCSSySd

— CNN (@CNN) December 29, 2024