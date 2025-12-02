El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, indultado por Trump, sale libre de prisión

Expresidente hondureño sale de prisión

Liberación sorprende a Washington

Caso reaviva tensiones políticas

La liberación del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández desató una ola de reacciones tras confirmarse que recibió un perdón total del presidente Donald Trump.

De acuerdo con ‘EFE’, el exmandatario, condenado por narcotráfico en una corte federal de Manhattan, salió este 1 de diciembre de la prisión de alta seguridad en Hazelton, Pensilvania.

El indulto se concretó días después de que Trump reiterara en su red social que Hernández había sido víctima de un trato “duro e injusto” por parte del sistema judicial estadounidense.

Su esposa, Ana García, confirmó la liberación en redes sociales, mientras el registro del Federal Bureau of Prisons actualizó su estatus.

Liberación tras una condena histórica

Hernández había sido extraditado a Estados Unidos en 2022 y sentenciado en marzo de 2024 a 45 años de cárcel, además de cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares.

La sentencia respondía a tres cargos relacionados con narcotráfico y armas, en un caso que reveló vínculos directos con organizaciones criminales durante más de una década.

Según la acusación, el exmandatario habría facilitado el envío de más de 400 toneladas de cocaína hacia EE.UU. con apoyo de capos, entre ellos Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El caso también involucró a su hermano, Juan Antonio Hernández, condenado previamente a cadena perpetua por delitos similares, reforzando la percepción de una red familiar vinculada al narcotráfico.