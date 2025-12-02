El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, indultado por Trump, sale libre de prisión
Publicado el 12/02/2025 a las 10:46
- Expresidente hondureño sale de prisión
- Liberación sorprende a Washington
- Caso reaviva tensiones políticas
La liberación del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández desató una ola de reacciones tras confirmarse que recibió un perdón total del presidente Donald Trump.
De acuerdo con ‘EFE’, el exmandatario, condenado por narcotráfico en una corte federal de Manhattan, salió este 1 de diciembre de la prisión de alta seguridad en Hazelton, Pensilvania.
El indulto se concretó días después de que Trump reiterara en su red social que Hernández había sido víctima de un trato “duro e injusto” por parte del sistema judicial estadounidense.
Su esposa, Ana García, confirmó la liberación en redes sociales, mientras el registro del Federal Bureau of Prisons actualizó su estatus.
Liberación tras una condena histórica
Hernández había sido extraditado a Estados Unidos en 2022 y sentenciado en marzo de 2024 a 45 años de cárcel, además de cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares.
La sentencia respondía a tres cargos relacionados con narcotráfico y armas, en un caso que reveló vínculos directos con organizaciones criminales durante más de una década.
Según la acusación, el exmandatario habría facilitado el envío de más de 400 toneladas de cocaína hacia EE.UU. con apoyo de capos, entre ellos Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El caso también involucró a su hermano, Juan Antonio Hernández, condenado previamente a cadena perpetua por delitos similares, reforzando la percepción de una red familiar vinculada al narcotráfico.
Un indulto marcado por la política internacional
Trump justificó su decisión afirmando que el gobierno de Joe Biden habría tendido “una trampa” al expresidente hondureño, argumento que ya había difundido en su campaña política.
El perdón se produjo un día después de las elecciones en Honduras, en las que Trump intentó influir a favor del candidato conservador Tito Asfura.
Medios estadounidenses difundieron que Hernández envió una carta al mandatario llamándolo “Su excelencia” y recordándole su cooperación bilateral, con la intención de obtener clemencia.
Reportes también señalan que el cabildeo de figuras aliadas a Trump, como Roger Stone, influyó en el proceso que culminó con el perdón presidencial.
Reacciones y cuestionamientos en Washington
Sectores políticos y de seguridad en EE.UU. calificaron el indulto como un golpe a la lucha contra el narcotráfico, especialmente en un momento en que Washington ejecuta operativos militares contra organizaciones criminales en el Caribe.
Críticos subrayan la contradicción de liberar a un mandatario condenado por colaborar con carteles mientras se intensifican acciones contra grupos vinculados a Venezuela.
Durante el juicio, fiscales aseguraron que Hernández presumía de sus acciones, citando conversaciones en las que afirmaba estar dispuesto a “meter drogas en las narices” de los estadounidenses.
Trump defendió nuevamente su postura al afirmar que el pueblo hondureño cree que Hernández fue víctima de una persecución política y que él coincide con esa interpretación.
🚨BREAKING: Donald Trump has formally pardoned former Honduran President Juan Orlando Hernández, who was convicted last year for trafficking massive quantities of cocaine into the United States and sentenced to 45 years in prison. pic.twitter.com/9uxN2VkMDf
— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) December 2, 2025
Un futuro incierto para JOH
Por ahora no se conocen detalles sobre el paradero de Hernández ni sobre posibles procesos migratorios o legales que enfrente tras abandonar la prisión.
Su liberación podría tensionar las relaciones entre Honduras y Estados Unidos, especialmente en temas de cooperación antidrogas.
Analistas señalan que el caso podría utilizarse como herramienta política tanto en Washington como en Tegucigalpa.
Mientras tanto, la decisión de Trump se perfila como uno de los movimientos más controvertidos de su administración, con repercusiones aún difíciles de calcular, señaló ‘EFE’.