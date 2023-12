Dan a conocer el error que le costó la vida a Savanah Nicole Soto

El drama comenzó a desarrollarse cuando la joven, ya pasada la fecha de parto, no asistió a una cita médica esencial, lo que pudo haber sido el error que le costó la vida.

«Debido a la complejidad de la escena del crimen, no podemos decir con seguridad lo que tenemos», agregó mencionando que las investigaciones continúan.

«Los detectives en este momento están considerando esto como un posible asesinato, pero no lo sabemos con certeza», dijo.

El jefe de policía William P. McManus no proporcionó más detalles y dijo que no sabía si se había encontrado un arma en el auto.

El parto esperado de la hispana embarazada

Soto tenía una semana de retraso en el parto y estaba programado que tuviera un parto inducido en un hospital el sábado pasado por la noche, dijo su familia a la estación.

Gloria Córdova dijo que tuvo noticias de su hija por última vez el viernes por la tarde y no obtuvo respuesta cuando llamó a la puerta de su apartamento en Leon Valley el sábado por la tarde.

La policía de Leon Valley emitió una Alerta para Soto el lunes y luego dijo que su novio también estaba desaparecido. La familia organizó una búsqueda la noche de Navidad.

“Savanah estaba muy, muy feliz porque iba a ser mamá. Me rompe el corazón”, dijo su madre, según The Associated Press. DA CLICK PARA VER EL VIDEO.