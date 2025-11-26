El dólar hoy en México, Colombia y RD: precios actualizados
Publicado el 11/26/2025 a las 08:21
- El dólar se mantuvo estable hoy en México y Colombia, mientras que en República Dominicana continuó bajando ligeramente.
- Estos movimientos importan porque modifican el valor real de las remesas y el costo de vida de millones de familias en Latinoamérica.
- Las próximas jornadas estarán marcadas por datos económicos de Estados Unidos y decisiones de los bancos centrales de cada país.
Este martes, el tipo de cambio mostró estabilidad en México y Colombia y una nueva baja en República Dominicana.
Para latinos en Estados Unidos que envían dinero o realizan compras en sus países de origen, estas variaciones pueden significar un ahorro o un gasto mayor.
El dólar hoy en México
El Banco de México reportó 18,4308 pesos por dólar.
En el mercado, el promedio se ubicó en 17,9937 pesos para compra y 18,671 pesos para venta.
La estabilidad del tipo de cambio se explica por una jornada sin presiones externas fuertes.
La demanda de divisas se mantuvo moderada y el peso logró sostenerse, gracias a un flujo estable de operaciones comerciales y financieras.
Tipo de cambio del dólar en Colombia
El Banco de la República estableció la tasa oficial del día en 3.806,352 pesos por dólar.
En promedio, hoy te compran el dólar en 3,710 pesos y te lo venden en 3,840 pesos.
El mercado colombiano operó con normalidad, sin noticias económicas que generaran volatilidad.
Esta tranquilidad permitió que el precio del dólar se mantuviera dentro del rango esperado por analistas y operadores.
Cotización del dólar en República Dominicana
El Banco Central de República Dominicana informó que el dólar se compra en 62,4530 y se vende en 62,9483.
El billete verde registró una leve baja adicional. La oferta estable de dólares por parte de sectores como turismo, remesas y comercio favoreció la apreciación del peso dominicano durante la jornada.
Cómo impacta la variación del dólar
Para quienes envían remesas, un dólar estable o más fuerte representa que sus familias reciben más dinero en moneda local.
Esto ayuda a cubrir gastos esenciales como alimentación, transporte, salud y servicios.
Cuando el precio del dólar baja, como hoy en República Dominicana, las remesas pierden valor y cada envío rinde menos. La situación obliga a muchas familias a ajustar su presupuesto mensual.
Además, quienes viajan, compran propiedades o pagan deudas en sus países también sienten estos cambios, ya sea para bien o para mal.
Qué sigue
La tendencia del dólar dependerá de datos clave en Estados Unidos, especialmente inflación, empleo y señales de política monetaria.
- Si se fortalece, las remesas podrían rendir más, y si se debilita, los países importadores podrían encontrar un pequeño alivio en sus costos.
El escenario seguirá siendo mixto, por lo que conviene revisar la cotización del dólar diariamente para tomar decisiones informadas.