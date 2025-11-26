El dólar hoy en México, Colombia y RD: precios actualizados

El dólar se mantuvo estable hoy en México y Colombia, mientras que en República Dominicana continuó bajando ligeramente.

Estos movimientos importan porque modifican el valor real de las remesas y el costo de vida de millones de familias en Latinoamérica.

Las próximas jornadas estarán marcadas por datos económicos de Estados Unidos y decisiones de los bancos centrales de cada país.

Este martes, el tipo de cambio mostró estabilidad en México y Colombia y una nueva baja en República Dominicana.

Para latinos en Estados Unidos que envían dinero o realizan compras en sus países de origen, estas variaciones pueden significar un ahorro o un gasto mayor.

El dólar hoy en México

El Banco de México reportó 18,4308 pesos por dólar.

En el mercado, el promedio se ubicó en 17,9937 pesos para compra y 18,671 pesos para venta.

La estabilidad del tipo de cambio se explica por una jornada sin presiones externas fuertes.

La demanda de divisas se mantuvo moderada y el peso logró sostenerse, gracias a un flujo estable de operaciones comerciales y financieras.