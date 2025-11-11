El dólar bajó hoy en México y Colombia, pero se mantuvo en RD
Publicado el 11/11/2025 a las 07:19
- El dólar bajó frente al peso mexicano y colombiano, mientras que en República Dominicana el mercado se mantuvo estable.
- Estas variaciones impactan el valor de las remesas, los precios de productos importados y el poder adquisitivo.
- En los próximos días, los mercados estarán atentos a decisiones de política monetaria.
El dólar estadounidense siguió bajando en México y Colombia, esto refleja una ligera recuperación de sus monedas locales.
En República Dominicana, el mercado cambiario permaneció sin cambios oficiales por el feriado del Día de la Constitución.
Estos movimientos, aunque leves, inciden directamente en el bolsillo de millones de familias latinoamericanas que dependen de las remesas enviadas desde Estados Unidos y del valor relativo del billete verde.
El dólar bajó hoy en México
Según el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio se ubicó hoy, 11 de noviembre, en 18,3922 pesos por dólar.
- En la banca comercial, el promedio fue de 17,9715 para compra y 18,6594 para venta.
La ligera baja del dólar se explica por un aumento en la entrada de divisas y una mayor demanda del peso, impulsada por las expectativas de que Banxico mantendrá su tasa de interés sin cambios.
Además, la estabilidad de los precios del petróleo y un entorno financiero más favorable para economías emergentes respaldaron la apreciación del peso mexicano frente al dólar.
¿Cómo enviar dinero a México, Colombia o República Dominicana sin pagar de más?
Con las variaciones del dólar, cada centavo cuenta al momento de enviar dinero desde Estados Unidos.
Para muchos latinos, las remesas no solo son una ayuda familiar, sino una parte esencial del presupuesto mensual de sus seres queridos en Latinoamérica.
Por eso, elegir una opción rápida, barata y segura de envío es clave:
¿Cómo está la cotización del dólar en Colombia?
El Banco de la República de Colombia reportó que el dólar bajó a 3.760,833 pesos colombianos.
- En el mercado cambiario, la divisa se compra a $3.720 y se vende a $3.850.
La caída del dólar en Colombia responde a un fortalecimiento del peso ante mayores ingresos por exportaciones y a la estabilidad en las expectativas inflacionarias.
También influyó la moderación de la demanda de dólares por parte del sector importador, en medio de un panorama de menor volatilidad en los mercados internacionales.
Precio del dólar en República Dominicana: mercado estable
El Banco Central de la República Dominicana no actualizó la cotización oficial del dólar este 11 de noviembre debido al feriado nacional por el Día de la Constitución.
- En el mercado cambiario, el billete verde se mantuvo estable en niveles de compra: 63,43 y venta: 64,59.
La estabilidad del tipo de cambio responde a una intervención oportuna de la autoridad monetaria en semanas previas y a un flujo constante de divisas provenientes del turismo y las remesas.
Además, el feriado redujo la actividad en el mercado, limitando los movimientos especulativos habituales en días hábiles.
Cómo afectan estos movimientos en la comunidad latina
Las variaciones del dólar afectan directamente el valor de las remesas que millones de latinos envían cada mes desde Estados Unidos.
- Cuando el dólar baja frente a monedas como el peso mexicano o colombiano, el dinero enviado rinde menos en moneda local, reduciendo el poder adquisitivo de las familias receptoras.
- Sin embargo, un dólar más débil puede abaratar importaciones, ayudando a contener precios en productos como medicinas, electrónicos y alimentos.
En contraste, la estabilidad cambiaria en República Dominicana da un respiro temporal a consumidores y empresas, aunque dependerá de cómo evolucione el flujo de divisas tras el feriado.
Qué sigue
Los analistas prevén que la tendencia bajista del dólar podría continuar si se confirma un escenario de tasas de interés estables en Estados Unidos y América Latina.
- No obstante, factores externos como la inflación global y la demanda internacional de energía podrían generar nuevas presiones sobre las monedas locales.
En cualquier caso, la cotización del dólar seguirá siendo un termómetro clave para las economías familiares y comerciales de millones de latinos entre EE.UU. y sus países de origen.