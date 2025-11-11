El dólar bajó hoy en México y Colombia, pero se mantuvo en RD

El dólar bajó frente al peso mexicano y colombiano, mientras que en República Dominicana el mercado se mantuvo estable.

Estas variaciones impactan el valor de las remesas, los precios de productos importados y el poder adquisitivo.

En los próximos días, los mercados estarán atentos a decisiones de política monetaria.

El dólar estadounidense siguió bajando en México y Colombia, esto refleja una ligera recuperación de sus monedas locales.

En República Dominicana, el mercado cambiario permaneció sin cambios oficiales por el feriado del Día de la Constitución.

Estos movimientos, aunque leves, inciden directamente en el bolsillo de millones de familias latinoamericanas que dependen de las remesas enviadas desde Estados Unidos y del valor relativo del billete verde.

El dólar bajó hoy en México

Según el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio se ubicó hoy, 11 de noviembre, en 18,3922 pesos por dólar.

En la banca comercial, el promedio fue de 17,9715 para compra y 18,6594 para venta.

La ligera baja del dólar se explica por un aumento en la entrada de divisas y una mayor demanda del peso, impulsada por las expectativas de que Banxico mantendrá su tasa de interés sin cambios.

Además, la estabilidad de los precios del petróleo y un entorno financiero más favorable para economías emergentes respaldaron la apreciación del peso mexicano frente al dólar.