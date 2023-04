El Dalai Lama se disculpa video besando a niño: “No normalicemos estas situaciones”

En un video compartido por el portal de Instagram de Despierta América, se muestran cómo sucedieron los hechos claro, con las imágenes explícitas censuradas, sin embargo la gente ha demostrado una enorme molestia ante los hechos y no paran de reclamar.

“Vaya usted a saber el historial que tiene “Mister Peace””, “Qué disculpa ni que ‘disculpa’, ¿Cuánta cosa no abra echo a los niños que lo rodean?”, “¿Llaman santidad a un personaje de esos?”, “¿Y la justicia no le meterá mano? Esto es un delito”, “Es inaudito este tipo de actos repudiables”, “¡Muy probablemente le traumatizó la vida a ese niño! Ese niño estaba aterrado, cuando lo abrazo la primera vez estaba tan feliz y luego ya no estaba cómodo, NO Normalicemos estos actos”, comentaron los usuarios.