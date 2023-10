«El Costeño» devastado después que su restaurante quedó en ruinas tras huracán Otis

Su restaurante fue destruido

El Costeño también le contó a Gustavo Adolfo Infante que su icónico restaurante “7 leguas” fue destruido por el fenómeno natural.

«Ya no existe, se lo llevó Otis. El restaurante ha quedado en ruinas y no es el único, o sea, Acapulco de verdad está muy lastimado, me duele mucho, me lastima», dijo.

Aunado esto, el mexicano no pierde las esperanza y prometió que su restaurante saldrá adelante en un futuro próximo.

«Eso se repara, afortunadamente, con trabajo lo vamos a sacar», agregó en la entrevista para el medio mexicano.