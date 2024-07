Juan José Mendoza Muñoz ‘El comediante JJ’ revela que Juan Gabriel está vivo

Durante la charla, Mendoza explicó que sus hijos habían escuchado una conversación que les llevó a creer que Juan Gabriel no falleció en 2016.

Esta no sería la primera ocasión en que se dice que el intérprete de ‘Querida’ está con vida y que no ha muerto.

«Entonces la señora les dijo ‘prohibido decir’, pero como mis hijos son chismosones como su papá me dijeron ‘está vivo, tenías razón, está vivo'», relató Juan José.

El comediante añadió que sus hijos, aunque se les pidió que mantuvieran la información en secreto, no tardaron en contarle lo que habían oído.

«Tengo dos hijos, el mayorcito anduvo con la sobrina de Juan Gabriel y me los pidieron para llevárselos al rancho a Cancún por un año nuevo», reveló JJ.

Mendoza enfatizó que no tiene motivos para dudar de sus hijos y que ellos escucharon una conversación detallada entre Juan Gabriel y la madre de su sobrina.

«Yo les tengo que creer a mis hijos, mis hijos lo escucharon, escucharon una plática larga», declaró el comediante mexicano.

«¿Por qué se escondió? No sabemos, pero él amaba a México. Yo digo que está vivo, no sé si ahorita ya verdad», afirmó el comediante, quien también expresó su propia creencia de que Juan Gabriel no murió en 2016.

Algunos seguidores mantienen la esperanza de que el cantante esté vivo, mientras que otros permanecen escépticos ante las afirmaciones del humorista.