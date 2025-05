El clima seco en el noreste de EE.UU. tiene los días contados: regresa la lluvia

El noreste de Estados Unidos disfrutará de unas últimas horas de clima seco antes de la llegada de una nueva ronda de lluvias persistentes que se prolongarán hasta el fin de semana.

Según los meteorólogos de AccuWeather, el aire seco que quedó tras la tormenta nor’easter de la semana pasada está desapareciendo rápidamente.

Una nueva tormenta proveniente del sur comenzará a traer lluvias al noreste desde este martes hasta mediados de semana.

Aunque durante el fin de semana se observó una ligera mejoría, las lluvias persistieron en áreas interiores, mientras que las zonas costeras del Atlántico medio disfrutaron de más estabilidad.

El lunes, las lluvias se limitaban mayormente al norte de Nueva Inglaterra.

