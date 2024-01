Mitos y Leyendas: El Churrinche

Genny de Bernardo te comparte la leyenda del churrinche.

Se trata de un ave que se consideraba a sí misma poco atractiva.

Un hechicero le brinda un matiz estupendo luego de un acto digno de un guerrero.

Ulian, un miembro de la tribu tehuelche, poseía habilidades excepcionales. En su comunidad, todos lo veneraban y mostraban un profundo respeto hacia él.

No solo los indios de su tribu lo apreciaban, sino también las plantas y los animales, con los cuales podía comunicarse, ya que comprendía sus idiomas y se entendía a la perfección con ellos.

Cuando Ulian era un niño, fueron los animales del bosque quienes lo salvaron de un destino terrible…

Un día, Ulian se sentó en el bosque para tener una conversación seria con un pequeño pajarito gris al que llamaba «Churrinche».

El churrinche se siente feo

Como en tantas ocasiones anteriores, Ulian intentaba persuadir al pajarito de que era tan valioso y hermoso como las otras aves, pero el Churrinche no se convencía:

¿No ves que no tengo plumaje de colores llamativos? ¿No te das cuenta de que soy tan pequeño que casi no se me nota? Mírame bien: ¡Soy feo!… ¡muy feo!

El Churrinche estaba tan seguro de sus palabras que creía que todos compartían su opinión, por lo que siempre volaba solo para evitar las comparaciones con las bellas aves multicolores que habitaban el bosque.

Mientras Ulian estaba ocupado con su conversación con el Churrinche, no se percató de la aproximación de un gigante malévolo que vivía en las cercanías y sentía envidia de los poderes mágicos de Ulian.