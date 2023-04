El Charro y la Mayrita acuden a un salón para que él reciba un tratamiento de uñas

Explica por qué motivos lo hizo

Pero recibe críticas de sus seguidores El Charro y la Mayrita acuden a un salón para que él reciba un tratamiento de uñas, ya que dice que padece ansiedad y pide que no lo critiquen, ya que parece ser algo solo para las mujeres, pero sin querer, termina siendo señalado por sus seguidores, muchas personas no lo consideraron como algo normal, pero él explicó porqué motivos lo hizo, esto a través de su cuenta oficial de Instagram. Erick Robert Torres, mejor conocido como El Charro, que se hizo famoso por insultar a inmigrantes, causó otra vez, polémica en las redes sociales, debido a que acudió a un salón de belleza femenina, un caso que provocó un sinfín de críticas, y aunque él explicó por qué motivos acudió, no se salvó de las burlas de la gente que no daban crédito a lo que veían sus ojos. ERA NECESARIO Por medio de un video, el hombre causó polémica por la forma en que acudió al salón de belleza de las mujeres, pues cuestionaron su hombría, pese a que él pidió con mucho favor que no lo criticaran, sin embargo, ni eso fue suficientes, pues le fue como ‘en feria’, con sus seguidores, algo que muchos no le perdonan, pues lo consideran de muy mal gusto. Aunque actualmente en su página tienen más de 1.2 millones de seguidores, nunca falta uno que otro que los critique, es una pareja que es muy famosa y atraen las miradas, es por ello que este material les trajo muchas reacciones, tiene más de cinco mil me gusta y más de 350 comentarios, de los cuales te pondremos a continuación, se informó sobre el Charro que se hace un tratamiento de uñas.

El Charro tratamiento uñas: PORQUÉ ACUDIÓ? “Quiero serles honesto, yo tengo bajo autoestima por mis uñas, soy una persona que padece de ansiedad, soy muy nervioso y me considero un caballero atractivo, de buen parecer, pero las uñas me hacen sentir menos, así es que le pedí a Mayrita que m trajera aquí para que me pongan uñas acrílicas, pero varoniles, ojalá que no me critiquen mucho”, dijo el hombre. Y agregó: “Qué todos los hombres que sufren de algo por sus uñas que se las comen como yo todo es posible, no me vayan a criticar”, esto dijo mientras la Mayrita explicaba que cada vez más hombres acuden a ese tipo de lugares para acompañar a sus mujeres a que las pongan bellas por unas horas, pero ni eso funcionó para que no le tundieran. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: El Charro tratamiento uñas

El Charro tratamiento uñas: “ESO ES PARA LS VIEJAS” De pronto la gente opinó: “Te pasas charrito eso es para las viejas nosotras simplemente para de comerlas y ya o usa remedios como un esmalte trasparente machaca un ajo y ponlo adentro de el esmalte trasparente y puedes pintar para que crezcan tus uñas y el olor ajo no te las comas. Muy bueno pero no te pongas uñas acrílicas.eso desgaste de tus uñas y es vanidad. Cada quien con sus gustos, en mi caso solo las uso para eventos fiestas ocasiones especiales”. Y agregó: “Pero no todo el tiempo. Pero en los hombres no se ve bien. Perdona mi humilde opinión, pero es lo que pienso. Eres una persona genial pero poco a poco has perdido tu encanto. Como tu esposa es una lástima deberían usar nuevas técnicas para llamar la atención como ayudar al desamparado. O tras cosas que si vengan la pena. No hacer videos de tu nena que no le gusta. Y entre otras cosas más”. Archivado como: El Charro tratamiento uñas

Otros comentaron: “¡No le chille pues! ¡Sea machito! ¡Si algo no nos gusta de nuestro cuerpo pues se hace algo para arreglarlo y sentirnos cómodos eso es lo más normal! ¡Si a usted le gusta y le hace feliz eso es lo que importa!”, “Más rotas te van a quedar en 15 días cuando te toque quitar las acrílicas”, “¿Esto es real? ¿Enserio es tan creído? Ya no sabes que creerle”. Alguien más comentó: “Viejo se ocupan hue… para lograr algo. Yo padezco de ansiedad y tenía la costumbre de morderme las uñas, y no hace ni el mes que tome la decisión de dejar ese hábito, ahora lo que hago es cortármelas con cortauñas así no tengo uña que morder, es difícil y al inicio cada rato me daba cuenta de que me llevaba la mano a la boca, pero ya he mejorado, creo que ya lo superé. Dicen que toma 21 días para crear un hábito o dejarlo, y en mi opinión si es cierto”. Archivado como: El Charro tratamiento uñas

