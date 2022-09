La esposa de El Charro que ofendió a inmigrantes reveló que no es la primera vez que Erick Roberto se comporta de esta manera y que la hace sentir como si ella no hiciera trabajo alguno: “Me hace sentir que no me merezco la casa de mis sueños, la cual vengo esperando 14 años. Yo lo escuché y le dije: ‘¿Sabes qué? Eres un desgraciado porque yo te he apoyado y yo también trabajo”.

A continuación, La Mayrita comentó que su esposo se espantó cuando vio el recibo de los gastos que llevan hasta el momento, y que como él quiere iniciar con otros proyectos, está ansioso por terminar la casa: “Me empezó a decir que no sabía por qué me había ido con una casa tan grande y que por qué le estábamos invirtiendo bastante y empezó decirme cosas”.

¿Se avecina un divorcio entre El Charro que ofendió a inmigrantes y La Mayrita?

Después de compartir que su marido había comprado un caballo cuando no era necesario, La Mayrita confesó que le dijo que no fuera ingrato y que no la hiciera sentir mal: “Muchas otras veces yo me hubiera quedado callada, yo era la que hubiera terminado pidiendo perdón, pero en esta ocasión ya no”, dijo la esposa de El Charro que ofendió a inmigrantes.

“Le dije que me iba a tomar un ‘tiempecito’, obviamente él ya quiere platicar, ya me pidió, pero le dije que necesitaba estar un poquito a solas y la verdad es que (refiriéndose a sus seguidores) no son los únicos que pelean, nosotros también peleamos, Sí, yo estoy ansiosa por terminar la casa… pero ha sido esfuerzo de los dos, no solo de él, no solo mío”.