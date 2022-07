Usuarios quedan en decepción total

Esposa de El Charro que ofendió a inmigrantes se deja ver en traje de baño y provoca todo tipo de reacciones

“¿De veras se hizo cirugía?”

“No bajó toda la panza”. Apenas unos días después de que se había animado por primera vez a aparecer en bikini tras la cirugía estética del abdomen a la que se sometió hace unas semanas, La Mayrita, esposa de El Charro que ofendió a inmigrantes, decepciona en traje de baño y las reacciones no se hicieron esperar.

Cabe recordar que el cantante mexicano Erik Roberto, en plena pandemia por el coronavirus, se vio envuelto en un terrible escándalo luego de que llamara ‘pueblos pulgosos’ a los pueblos hispanos, por lo que se vio obligado a ofrecer disculpas a las personas que sintieron que les estaba faltando al respeto. Desde esa ocasión, EL Charro no ha visto venir la suya.

Esposa El Charro que ofendió a inmigrantes no estaba conforme con su cuerpo

Fue a mediados de abril que El Charro que ofendió a inmigrantes sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía de estudio en la que aparece su esposa y madre de sus tres hijos, La Mayrita. Su belleza es indiscutible, aunque parece que ella misma opinaba lo contrario.

“Mañana le hacen su tummy tuck a esta belleza. Siempre le he dicho a mi esposa que cualquier decisión que tome yo la apoyo. Cuando no se quería operar, yo la apoyaba, y ahora que se animó, también la apoyo, así como ella me ha apoyado en todo”, expresó el cantante mexicano, provocando que sus seguidores opinaran tanto a favor como en contra.